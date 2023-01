“Wednesday” ha sido una de las series más exitosas de Netflix, superando incluso a “Stranger Things” en récords de visualizaciones. En parte, se debe al minucioso trabajo que realizó Tim Burton y el resto del reparto para recrear el mundo de la familia Addams. Recientemente, Emma Myers, la actriz que da vida a Enid, contó todo el trabajo que tuvo que hacer para prepararse para su rol.

Anteriormente, ya se conocía que Jenna Ortega, quien interpreta a Merlina Addams, tuvo que pasar por un intenso entrenamiento en esgrima y chelo para poder hacer ciertas escenas en el programa.

Sin embargo, ella no ha sido la única que debió prepararse para dar vida a uno de los estudiantes de la Academia Nevermore. Pues Emma Myers, también tuvo que tener que realizar ciertas actividades para su papel como la joven mujer lobo y cambió su apariencia física para completarlo.

LA DIFERENCIA FÍSICA ENTRE EMMA MYERS Y ENID DE “WEDNESDAY”

Quizás muchos no se han dado cuenta, pero Emma Myers luce diferente en la vida real que como aparece en la serie. Enid tiene el cabello rubio, pero esto en realidad es una peluca que usaba durante las grabaciones, pero en realidad lo tiene de un color marrón.

Así lo había explicado Tara McDonald, diseñadora de cabello y maquillaje: “Mandé a hacer una peluca para Enid, porque (Emma Myers) tiene el cabello café y no quería decolorarlo”, dijo a Centennial Beauty.

Enid y Merlina se llevaron mal al principio, pero luego se volvieron buenas amigas en "Wednesday" (Foto: Netflix)

EL CURIOSO ENTRENAMIENTO QUE REALIZÓ EMMA MYERS PARA SU PAPEL EN “WEDNESDAY”

El cambio en su apariencia física no fue lo único que tuvo que hacer para dar vida a Enid en “Wednesday”. Hace poco, la actriz confesó que incluso tuvo que asistir a un campamento para hombres lobos.

“Hicimos un entrenamiento para hombres lobo una vez”, contó al programa de Jimmy Fallon. “Nunca en mi vida había hecho tanto parkour. Estaba corriendo sobre el piso en cuatro (usando sus manos además de sus pies), saltando sobre cosas… Había hombres que pretendían ser ovejas y caminábamos hacia ellos en cuatro, formando un círculo”

Esto habría sido en preparación para el episodio 6 del show, donde la joven se encontraba con su familia licántropa en el día de visitas. Al final, terminó funcionando muy bien para cuando el personaje logró transformarse.

LAS DIFERENCIAS ENTRE EMMA MYERS Y ENID

Además del color de cabello, hay otras diferencias entre la actriz y su personaje. En la misma entrevista con el talk show, contó que ella tiene una personalidad muy diferente al de Enid.

“Soy optimista, creo que esa es una de las pocas cosas que tengo en común con Enid. No me gusta usar ropa colorida, no soy extrovertida, soy introvertida…”, contó el pasado 4 de enero.