La “BZRP Music Session #53″ de Shakira ya es todo un éxito a nivel internacional y no es para menos: la artista colombiana utiliza el espacio de Bizarrap para hablar por primera vez, de manera directa, sobre los problemas que enfrentó durante su separación con Gerard Piqué.

Por supuesto, Clara Chía Martí aparece en la composición, siendo nombrada por la estrella de la música. Si bien la intérprete de “Si te vas” había tratado de ser más reservada con el tema en el pasado, parece que eso simplemente quedó atrás.

En estas circunstancias, gran parte del público se pregunta cuál es la respuesta de las celebs de España involucradas en este caso, por lo que hoy te contamos cómo habría reaccionado la novia de Gerard Piqué ante la canción de Shakira y Bizarrap.

¿QUÉ DICE SHAKIRA SOBRE CLARA CHÍA EN LA “BZRP MUSIC SESSION #53″?

En su nueva canción, Shakira hace dos referencias claves a Clara Chía Martí, la mujer acusada de ser la tercera en discordia durante su romance con el deportista.

La primera de estas es la más evidente: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”, canta la ganadora del Grammy, deteniéndose de forma estratégica para que todos los oyentes sepamos quién es la persona a la que se refiere.

El segundo de los guiños es una línea en la que se dirige a su expareja: “Yo te desocupo (la casa) mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”, dice la cantautora en la que sería la confirmación de la presencia de la chica de 23 años en el hogar familiar de los Piqué-Mebarak.

Shakira canta sobre Piqué en su nuevo tema (Foto: Bizarrap / Youtube)

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE CLARA CHÍA A LA “BZRP MUSIC SESSION #53″?

De acuerdo con el periodista Salva García, Clara Chía Martí tiene un perfil público en Instagram. Desde allí, el pasado miércoles 11 de enero del 2023, la joven habría estado realizando diversas publicaciones que muchos atribuyen como una reacción frente al lanzamiento de la “BZRP Music Session #53″ de Shakira.

La primera de las stories que se difundió desde la cuenta fue un emoji, el de una carita cansada. Para algunos usuarios, esta es una indirecta al lanzamiento de la colombiana. A través de esta figura, Clara insinuaría que la composición y su lanzamiento le “daban sueño”.

Clara Chía Martí habría reaccionado a la “BZRP Music Session #53″ (Foto: Salva García / Twitter)

Solo 15 minutos después, García reportó que el primer mensaje se había eliminado y, en su lugar, se publicó un video en el que aparece una mujer bailando. El hombre de prensa manifiesta que es Clara Chía y sugiere que podría estar escuchando el más reciente tema de la cantante.

Clara Chía y su supuesta reacción a la “BZRP Music Session #53″ (Foto: Salva García / Twitter)

¿QUÉ MÁS REVELA SHAKIRA EN LA “BZRP MUSIC SESSION #53″?

Otra de las partes más reveladores de la canción de Shakira es cuando se refiere a varios de los temas que la prensa española había tratado durante los últimos meses. Desde su relación con la madre de Piqué, el acoso de los medios de comunicación y sus problemas legales, todos son abordados al ritmo de la música.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, se escucha.