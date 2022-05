Actualmente, la telenovela turca “Inocentes” es uno de los más grandes éxitos en España. Gracias a su envolvente historia y la interpretación de su elenco, la ficción se ha ganado el cariño del público y es de las producciones favoritas de Antena 3. En el elenco, se cuenta con actores de la talla de Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel y Uğur Uzunel.

Estrenado en su país de origen el 15 de septiembre de 2020, producido por OGM Pictures y escrito por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu, el proyecto ha llegado al mercado internacional y ha cautivado a su audiencia.

De esta manera, la producción se viene emitiendo en España a través de la señal de Antena 3. Por ello, aquí te contamos todo lo que debes saber para no perderte sus nuevos capítulos que se estrenarán este 30 y 31 de mayo.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “INOCENTES”?

La producción turca “Inocentes″ se emite por Antena 3, en España. La frecuencia de transmisión es de lunes a martes en la programación diaria del país europeo. Por ello, esta semana, del 30 al 31 de mayo, se estrenarán nuevos capítulos, mostrándonos aún más novedades de la ficción cuyo título en su idioma original es “Masumlar Apartmani”.

Lunes 30 de mayo desde las 22:45 horas.

Martes 31 de mayo desde las 22:45 horas.

Recuerda que también puedes ver los episodios de la telenovela también conocida como “Almas heridas”, a través de la plataforma ATRESplayer Premium.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

Basada en la novela “The inside of the Medallion” de la psiquiatra Gülseren Budaicioglu, la telenovela “Inocentes” narra la historia de amor entre Inci (Farah Zeynep Abdullah) y Han (Birkan Sokullu) quienes, pese a la oposición de sus familias, intentarán ser felices.

La ficción nos presenta a Han, un exitoso hombre de negocios que mantiene a su padre enfermo y a sus dos hermanas mayores, Safiye y Gülben, obsesionadas con la limpieza. En la casa vive también otra hermana, Neriman, que no llegó a sufrir la autoridad y maltrato de su madre. Inci, por su parte, mantiene una relación tóxica con su exnovio, un joven alcohólico llamado Uygar.

Tras conocerse, la familia de Han no acepta a Inci, teniendo en cuenta que son hermanos afectados por trastornos mentales debido a la tormentosa relación que tuvieron con su progenitora.

EL ELENCO DE “INOCENTES”

Farah Zeynep Abdullah como Inci Özdemir

como Inci Özdemir Birkan Sokullu es Han Derenoglu

es Han Derenoglu Ezgi Mola interpreta a Safiye Derenoglu

interpreta a Safiye Derenoglu Merve Dizdar como Gulben Derenoglu

como Gulben Derenoglu Atilla Şendil es Memduh Özdemir

es Memduh Özdemir Esra Rusan interpreta a Esra Dawn

interpreta a Esra Dawn Uğur Uzunel como Esat Bilen

como Esat Bilen Tansel Öngel es Naci Ataç

es Naci Ataç Metin Coşkun interpreta a Hikmet Derenoğlu

interpreta a Hikmet Derenoğlu Gizem Katmer como Neriman Derenoğlu

como Neriman Derenoğlu Emir Özden es Ege Özdemir

es Ege Özdemir Meric Ozkaya interpreta a Bayram

La actriz interpreta a Inci Özdemir (Foto: Farah Zeynep Abdullah / Instagram)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE LA TELENOVELA “INOCENTES”?

La producción cuenta con dos temporadas, cuyo final de la segunda entrega se lanzó hace poco en Turquía.

Temporada 1

La primera temporada de “Inocentes” cuenta con 37 episodios. En su país natal, se estrenó el 15 de septiembre de 2020 y culminó el 8 de junio de 2021.

Temporada 2

Desde el 14 de septiembre de 2021, se emitió la segunda entrega. Allí se presentaron los capítulos del 38 al 71, hasta el 11 de mayo de 2022, cuando se transmitió la gran final de la telenovela.