¿Cuál es el horario de “Infiel”? La telenovela turca que se ha convertido en la más exitosa de los últimos tiempos, en España, tiene preparada muchas sorpresas para este fin de semana. El drama otomano protagonizado por Cansu Dere y Caner Cindoruk estrenará un nuevo episodio el domingo 19 de junio a través de Antena 3. En este capítulo se verá que Aras pone en aprietos a Asya al pedirle matrimonio, pero la doctora rechazará la propuesta, mientras que Leyla desata su furia con la protagonista.

“Infiel” se ha convertido en una de las producciones con un buen nivel de audiencias en tierras españolas. El gran éxito de este drama también se debe a la actuación de reconocidas figuras de las escena turca.

Entre ellas se encuentran Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ates, entre otros, cuyo talento ha sido reconocido y aplaudido por miles de fanáticos en varias partes del mundo.

Cabe indicar que “Infiel” relata las vivencias de Asya y Volkan quienes disfrutan de un matrimonio feliz pero luego se verá afectado por la llegada de Derin quien conquista al arquitecto destruyendo así la relación de muchos años. Con el pasar del tiempo también llegará Aras para conquistar a la doctora.

Esta historia se pone cada vez más interesante. Por ello, aquí te contamos todo lo que ocurrirá en el próximo episodio de “Infiel”.

Asya viviá una vida de lo más tranquila junto a esposo Volkan y Alí, su hijo (Foto: Medyapim)

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 19 DE JUNIO POR ANTENA 3

“Infiel” estrenará un nuevo episodio este fin de semana que sorprenderá al público. Por ello, Antena 3 dio a conocer el horario del drama turco.

El horario de “Infiel” el domingo 19 de junio es desde las 22:00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

"Infiel" es una de las producciones más vistas en España (Foto: Infiel / Medyapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 43 DE “INFIEL”?

Volkan aparece ebrio

Tras ver la escena de propuesta de matrimonio de Aras a Asya, Volkan es consumido por el dolor y la tristeza por lo que decide ir a un bar y empieza a beber para olvidar las penas. Desde ese lugar no olvida la escena donde Aras le entrega el anillo de compromiso a su amada, Asya.

El arquitecto no acepta perder a su exmujer. Luego, en total estado de ebriedad decide ir a casa de Derin.

El anillo de compromiso que le entrega Aras a Asya (Foto: Med Yapim)

Volkan discute con Derin

Toda esta situación ha afectado a Volkan y con varios tragos encima desata su furia contra Derin a quien responsabiliza de todo lo malo que le está ocurriendo. Sin embargo, a los pocos segundos cambia de opinión y le da un beso a la joven.

Volkan responsabiliza a Derin de todos sus problemas (Foto: Medyapim)

Volkan huye de Derin

Un día después de su estado de ebriedad, Volkan decide escapar pero silenciosamente sin que Derin se de cuenta. El hombre está arrepentido de todo lo que hizo. Horas después, la joven despierta y la furia la invade al ver que el arquitecto se fue.

“No puedo creer que te hayas ido sin decir nada”, expresa Derin muy molesta.

Derin llega a la escena de ataque

Leyla visita a Asya para culparla por todo lo que le sucede a su matrimonio. “Si no te hubieras metido en nuestra vida, yo habría podido recuperar a mi esposo. Esto no ha terminado aún”, dice.

Pero esto no acaba aquí, pues, la mujer golpea a la doctora contra un árbol y producto de ello pierde el conocimiento; sin embargo, Leyla también es golpeada en la cabeza.

A los pocos minutos aparece Derin y ve la escena. Producto de su inocencia, la joven agarra el arma con el que golpearon a Leyla sin saber las consecuencias que eso puede tener.

Asya rechaza la propuesta de matrimonio

“¿Quieres casarte conmigo?”, dice Aras a Asya. La doctora queda sorprendida por la propuesta de matrimonio de Aras a tal punto de no saber qué decir en ese momento. A la vez, se percata que Alí ha llegado hasta ese lugar y le pregunta si se casará con Aras.

Asya piensa que esto no le agradará para nada a su hijo. Por tal motivo y por el bienestar de Alí decide no aceptar casarse con el joven. La respuesta perjudicará a Aras quien recibe el anillo que le devuelve la doctora. “Lo siento, pero creo que no es el momento para dar este paso. Perdóname”, expresa Asya.

Asya rechazará la propuesta de matrimonio de Aras (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “INFIEL”?

La telenovela “Infiel” se vuelve más emocionante con los capítulos que estrena cada domingo.

De la mano de Cansu Dere y Caner Cindoruk esta producción otomana es transmitida mediante Antena 3. Todos los domingos emite una nueva entrega en el horario de las 22:00 (hora local).