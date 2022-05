Actualmente, Eugenio Derbez goza de gran reconocimiento internacional. Tras su exitosa participación en la película “CODA”, cinta que ganó el premio Óscar a Mejor Película, el actor mexicano no para de cosechar éxitos en el extranjero y prueba de ello es el reciente largometraje que estrenará próximamente, “The Valet”.

Por esta razón, el intérprete está haciendo una gira de medios para promocionar su nueva cinta, tanto en Estados Unidos como en México. Precisamente, en tierras aztecas, es donde el protagonista de “No se aceptan devoluciones” habló sobre su actual problema con Televisa, empresa en la que afirmó estar vetado. Frente a esto, un máximo ejecutivo de la televisora ha respondido y ha encendido la polémica.

A continuación, conoce todos los detalles de la reciente controversia entre Eugenio Derbez y el directivo de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

LAS DECLARACIONES DE EUGENIO DERBEZ

En una entrevista en Radio Fórmula, Eugenio Derbez se presentó para promocionar “The Valet”, película que protagoniza junto con Samara Weaving y que fue la última cinta en la que participó la recordada actriz Carmen Salinas. Allí, en su conversación con el conductor Javier Poza, afirmó que Televisa México lo tenía vetado tras su postura en contra del Tren Maya.

“No sé, según esto, soy parte de TelevisaUnivision pero estoy vetado en México nada más, en Estados Unidos, no (...) Vengo de hacer promoción en Univisión y todo, pero en México no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por lo del Ten Maya”, declaró el famoso intérprete.

En ese sentido, afirmó que luego de su triunfo con “CODA” durante la última edición de los Premios Óscar tenía algunas entrevistas programadas en México. Sin embargo, varias fueron canceladas al enterarse que tenía el veto de la televisora en tierras aztecas.

“La gente que me conoce, porque me conoce todo Televisa, y de repente dicen: ‘oye, hay un memo donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado’. Me lo dijeron, ningún productor, ninguna personalidad, me lo dijeron la gente de abajo y me cancelan en ese momento dos entrevistas que tenía a media hora de entrar al aire, y venía de los Oscares, ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univision, para Vix y de repente ya no puedes ir a los programas”, indicó el también guionista.

Vale recordar que Eugenio Derbez se ha mostrado abiertamente en contra de la construcción del Tren Maya, ya que el artista indica que perjudicaría el medio ambiente. De esta manera, para el mexicano, esta sería la razón de su prohibición en Televisa.

EL DIRECTIVO DE TELEVISA DESMIENTE AL ACTOR

Tras las polémicas declaraciones del intérprete, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa le respondió a través de las redes sociales. Así, Emilio Azcárraga Jean desmintió que este se encuentre vetado.

“Neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera, voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista”, escribió el directivo.

En ese sentido, Azcárraga publicó el extracto de una entrevista que le hizo Paola Rojas al artista durante el noticiero de la televisora, luego de su triunfo en los premios Óscar. Este hecho contradeciría las anteriores declaraciones del actor.

CUÁL ES LA VERDADERA RAZÓN DEL PROBLEMA DEL ACTOR CON TELEVISA

Acto seguido, Azcárraga también difundió un video sobre la cobertura que le hizo la televisora a la campaña “Sálvame del Tren”, donde participó Eugenio Derbez. Tras esto, el ejecutivo reveló cuál sería la verdadera razón detrás del problema entre Eugenio Derbez y Televisa.

“Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, concluyó Emilio Azcárraga Jean junto a la imagen de un ‘meme’.

Así, el directivo descartó que el tema del Tren Maya sea la razón de esta rivalidad. En realidad, para él, el motivo real serían los derechos del exitoso programa que se transmitió desde el 2002 hasta el 2012 y que fue creado por Derbez.

LA RESPUESTA DE DERBEZ

Frente a la reacción del ejecutivo, el actor no se quedó callado y también respondió a través de su cuenta de Twitter. En la famosa plataforma, el intérprete dejó clara su postura y le recriminó a Azcárraga el haber hecho pública su respuesta, cuando él tenía su número privado. Además, recalcó que “La familia P. Luche” fue un concepto creado por él y que la televisora solo tendría el nombre de la marca.

De esta manera, se demostró que las rencillas entre el intérprete y la empresa están lejos de terminar.