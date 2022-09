El miércoles 28 de septiembre, se anunció el lamentable fallecimiento de Coolio, uno de los grandes referentes del rap estadounidense. Así, a los 59 años, el intérprete de éxitos como “Gangsta’s Paradise”, “c u when you get there” y “fantastic voyage” partió de este mundo dejando atrás una destacada carrera musical.

Ganador del Grammy en 1995, el artista también participó en famosas producciones televisivas. De esta manera, fue parte importante de la industria del entretenimiento de su país de origen.

¿Quieres saber más sobre él? En las siguientes líneas, conoce quién fue y de qué murió Coolio, el rapero de “Gangsta’s Paradise”.

¿QUIÉN ERA COOLIO?

Nacido como Artis Leon Ivey Jr., Coolio fue un famoso rapero estadounidense. Entre sus principales reconocimientos, destacan el Grammy a la Mejor Actuación de Rap y el MTV Video Music Award al Mejor Video de Rap, entre otros galardones.

Antes de su popularidad internacional, gozó de gran notoriedad local con la canción “Whatcha gonna do?” (1987) y formó parte de las bandas Low Profile y The Maad Circle.

A lo largo de su carrera, grabó 8 discos. En ese sentido, otros de sus grandes éxitos fueron “Fantastic Voyage”, “It’s All the Way Live (now)”, “West Up!” y “See you when you get there”.

En el 2008, fue el protagonista del reality “Coolio’s Rules”. También apareció en programas televisivos como “Batman y Robin”, “La Niñera”, “Sabrina la Bruja Adolescente” y “American Hustle Life”, show en el que fue mentor de la banda BTS. Además, fue el intérprete de “Aw, Here It Goes”, el tema de apertura del programa de Nickelodeon “Kenan y Kel”.

En 1994, en una entrevista para Los Angeles Times, esta celeb de Estados Unidos explicó la razón por la que se interesó en la música: “No estaba buscando una carrera, estaba buscando una forma de estar limpio, una forma de escapar de las drogas. Me iba a matar y sabía que tenía que parar”, reveló.

Coolio fue un destacado rapero estadounidense (Foto: Coolio / Instagram)

FICHA DE DATOS DE COOLIO

Nombre de nacimiento: Artis Leon Ivey Jr.

Seudónimo: Coolio

Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1963

Lugar de nacimiento: Monessen, Pensilvania, Estados Unidos

Fecha de fallecimiento: 28 de septiembre de 2022

Lugar de fallecimiento: Los Ángeles, California, Estados Unidos

Cónyuge: Josefa Salinas (matr. 1996; div. 2000)

Años activo: 1990-2022

El rapero nació el 1 de agosto de 1963 (Foto: Coolio / Instagram)

“GANGSTA’S PARADISE”, EL GRAN ÉXITO DE COOLIO

“Gansta’s paradise” fue el más grande éxito de la trayectoria de Coolio. El tema formó parte de la banda sonora de la película “Mentes peligrosas” (en inglés: “Dangerous Minds”) y, al igual que en la cinta, su videoclip contó con la participación de Michelle Pfeiffer.

“Michelle (Pfeiffer) estaba un poco nerviosa, pero creo que era la primera vez que estaba rodeada de tantas ‘personas de color’. Ella lo hizo muy bien. Le tomó solo unos minutos hacer su parte”, explicó el rapero sobre la presencia de la actriz en el audiovisual dirigido por Antoine Fuqua.

“Gansta’s paradise” se convirtió en la primera canción de rap en ser reconocida como la número Uno de Billboard en 1995. Tiene un fragmento de “Passtime Paradise” de Stevie Wonder y es considerada un himno para muchos de sus fanáticos.

“Haces música sin pensar en lo que va a ocurrir con ella. Esa es la maravilla de “Gangsta’s Paradise” y estoy orgulloso de ello. Solo hubo que subirla a Youtube en Tommy Boy (plataforma de Hip Hop) y alcanzó un billón de vistas en 4 años”, dijo Coolio en una entrevista para The Irish Examinter.

¿DE QUÉ MURIÓ COOLIO?

De acuerdo con TMZ, Coolio visitaba a uno de sus amigos en Los Ángeles cuando falleció. Luego de acudir al baño y ausentarse durante mucho tiempo, su compañero fue a buscarlo. Al no obtener respuesta a sus llamados, este encontró a Ivey tirado en el suelo.

Inmediatamente, contactó a los servicios médicos para que atiendan al rapero de emergencia. No obstante, a su llegada, el artista ya estaba muerto. Si bien aún no se ha determinado la causa oficial de su deceso, el referido medio indicó que “los paramédicos sospechan que sufrió un paro cardíaco”.

Al enterarse de la noticia, muchos de sus fans han enviado mensajes de condolencia a su familia. En ese sentido, en la última publicación en Instagram de Coolio, se pueden leer sentidos mensajes de despedida.