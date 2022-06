Luego de que finalizara en Turquía la famosa y extensa telenovela “Tierra Amarga”, muchos seguidores se preguntan, ¿qué harán sus artistas? Murat Ünalmış, el recordado de Demir, ya tiene contrato, pues participará en la “Gokturkler Asya’nin Efendileri”. Aquí te contamos de qué se trata.

“Tierra Amarga” ha sido un éxito en más de 30 países y Demir, el villano perdidamente enamorado y encaprichado con Züleyha, ha sabido calar en la audiencia. Su papel y su buena actuación le ha dado la fama internacional y ahora se enrumba en una nueva producción.

Murat Ünalmış ahora lo verás en un personaje muy distinto al quer tenía en “Bir Zamanlar Çukurova” (en su idioma original), lo que viene generando expectativa. El actor dará todo un giro.

Murat Ünalmış interpreta a Demir en "Tierra Amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿DE QUÉ TRATA DE GOKTURKLER ASYA’ NIN EFENDILERI?

El actor Murat Ünalmış dará un giro radical en la actuación y ahora estará en una epopeya. Se informó que será uno de los personajes principales de la serie Gokturkler Asya’nin Efendileri, donde interpretará al guerrero Bagatur, pero aún no se conocen los detalles de su personaje.

La serie narra el derrumbe y resurrección del mayor imperio que ha visto Asia, la epopeya del kanato de Gokturk. Se trata de 620 y 650 cautiverio chino y luego la revolución de Kurshad y 40 soldados.

La trama del piloto ya está desarrollada y lleva como título la “Flor de Adelfa” o “Gokturks, señores de Asia”. La serie está en fase de pre-producción, pero altamente desarrollada en este proceso, incluso tiene los primeros teaser póster de algunos de sus protagonistas.

Aún se desconocen los detalles específicos sobre la historia y de cada personaje, pero de acuerdo con el portal Sensacine, se apunta a que la serie se convierta en el próxima “Juego de Tronos” estilo Turquía, debido a que tiene una temática ancestral y milenaria.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ GOKTURKLER ASYA’ NIN EFENDILERI?

La serie es filmada por Kutay Film Production, bajo la dirección de İskender Bingöl, se espera que el estreno se realice en octubre 2022, indica el portal IMDb.

¿QUIÉN ES MURAT ÜNALMIS?

Murat Ünalmis nació en Kayseri, capital de la provincia homónima (Turquía), el 23 de abril de 1981 y actualmente tiene 40 años. Su estado civil es divorciado: estuvo casado con la modelo Birce Akalay.

Se graduó en Economía por la Universidad de la Sorbona (Francia). Además, cuenta con un grado en Comunicación por la Universidad de Marmara y llevó estudios de interpretación en la Academia de Estambul. Con 1.92 metros formó parte del equipo de baloncesto en el Fenerbahçe S.K., uno de los clubes más importantes en Turquía tanto en fútbol como en básquet.

Su debut como actor fue en el 2003 cuando tenía 22 años. Gracias a su carrera de actuación ha participado en distintas producciones de cine y televisión. Trabajó en “Love Is In The Air”, pero su papel más famoso, hasta ahora, ha sido Demir, en “Tierra Amarga.