Desde que fue estrenada en diversas naciones, “Love is in the air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) se convirtió en todo un fenómeno mundial. Mientras que en el país otomano ya se emitió el capítulo final el pasado 8 de septiembre, en España aún sigue la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat.

No olvidemos que en la Madre Patria, la exitosa telenovela turca se dividió en dos temporadas, cuya primera entrega empezó a verse por Telecinco, pero debido a la baja audiencia fue trasladada a su canal aliado Divinity antes que esta concluyera; es así que los últimos episodios terminaron de transmitirse por este medio y actualmente se ven los capítulos de la segunda fase.

Aunque el cambio pudo haber desanimado al público, que ya había disminuido, en su nueva casa televisora sucedió todo lo contrario y la comedia romántica alcanzó cifras históricas de audiencia. Ante la expectativa que ha generado la ficción, te contamos cuándo será emitida la gran final.

La segunda temporada de "Love is in the air" comienza con un salto temporal de cinco años (Foto: MF Yapım)

¿CUÁNDO SERÁ VISTA LA GRAN FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR” EN ESPAÑA’

Tomando en cuenta que “Sen Cal Kapimi” tiene un total de 52 episodios de 135 minutos cada uno, tal como se pudo apreciar en el país otomano a través de Fox Turquía, la emisión del capítulo final en España tardaría un poco más.

¿Por qué? Pues los capítulos que emite Divinity solamente duran 30 minutos; es decir, un capítulo que fue emitido en Turquía, en la Madre Patria se presenta en tres episodios. Por tanto, la gran final de “Love is in the air” 2 se emitirá aproximadamente a finales de octubre o inicios de noviembre.

De esta manera, los seguidores de la exitosa serie turca podrán seguir disfrutando de la pareja, cuya historia comenzó por un trato que hicieron cuando se conocieron de forma accidentada y poco a poco surgió el amor. Como se sabe, esta segunda entrega, cuyo estreno fue el lunes 9 de agosto, se inició con un salto en el tiempo de cinco años que ha puesto a Eda y Serkan nuevamente separados, pero siendo padres de Kiraz.

La relación entre los protagonistas es cortante durante la segunda temporada (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Para que no te pierdas ninguno de los episodios de la segunda temporada de “Love is in the air” puedes conectarte a la programación de Divinity, que transmite la telenovela turca de lunes a viernes a las 17:45 horas.

Además, los seguidores de la producción otomana pueden mirar los episodios de manera online y en directo a través de la plataforma Mitele PLUS, donde también se pueden sintonizar los capítulos por adelantado de todas las telenovelas que se transmiten en Divinity.