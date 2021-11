Cynthia Klitbo recordó los difíciles momentos que atravesó en su vida tras su ruptura con el actor Francisco Gattorno, con quien contrajo matrimonio en los años 90 y de quien se separó en medio de escándalos de infidelidad.

Durante su paso por una alfombra roja de México, la reconocida villana de telenovelas dijo que tuvo que pasar aproximadamente 20 años para que logre superar esta ruptura.

“Yo tuve un duelo de casi 20 años por alguien que ustedes conocen”, señaló la actriz en clara referencia a la relación que tuvo con el actor cubano, quien le habría sido infiel en varias oportunidades.

“Cuando descubrí la verdad y volví a hablar con él, me di cuenta de que no valió la pena. (…) Y uno no puede llorar tanto porque entonces evitas que entre lo nuevo y no sabes qué te va a deparar la vida”, añadió Klitbo.

Más enamorada que nunca:

Por otro lado, la actriz también se animó a dar más detalles del romance que ha iniciado con el actor Juan Vidal. “Siempre llega algo mejor y ahorita me llegó lo más bonito de mi vida”.

Cynthia Klitbo le restó importancia a las críticas por la diferencia de 10 años de edad entre ambos. “Si los de mi edad ya no funcionan, ¿por qué me tengo que quedar ahí? No me gustan los pelones”, ironizó.

