“El amor invencible” es uno de los grandes estrenos de TelevisaUnivision en el 2023. Basada en la producción portuguesa “Mar Salgado”, la serie no solo trae a los actores Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar como protagonistas, sino que talentosos intérpretes jóvenes se sumaron a su elenco.

Uno de ellos es Daney Mendoza, quien interpreta a Gael Torrenegro Aizpuru en su versión más joven. Como sabemos, el heredero de una de las cervecerías más importantes de México es una de las figuras claves de la ficción y el artista que está detrás del personaje, pese a su corta edad, tiene una destacada trayectoria artística.

¿Quieres saber cómo el fallecido Fernando del Solar inspiró a Daney Mendoza en los inicios de su carrera? A continuación, descubre qué fue lo que reveló el actor de “El amor invencible” al respecto.

LA CARRERA DE DANEY MENDOZA

Daney Mendoza es un actor mexicano, reconocido por su trabajo en proyectos como “La rosa de Guadalupe”, “Caer en tentación” (2017) y “Vencer la ausencia” (2022).

Hizo su debut en la pantalla grande gracias a la película “De la infancia” de Carlos Carrera, donde le dio vida a Galisteo. Desde entonces, ha sido parte de varias producciones.

Series y películas de Daney Mendoza

2023: “El amor invencible” como Gael Torrenegro de joven

2022: “Vencer la ausencia” como Ebenezer Garrido Ramírez

2021: “Esta historia me suena” como Mariano

2008-2020: “La rosa de Guadalupe” en 21 episodios

2020: “Médicos, línea de vida” como Ariel

2012-2018: “Como dice el dicho” en 12 episodios

2017: “Caer en tentación”

2017: “Hoy voy a cambiar” como Jorge D’Alessio de adolescente

2014: “La malquerida”

2013: “Nueva vida”

2012: “Capadocia” como Bryan

2010: “De la infancia” como Galisteo

Daney Mendoza hace de la versión joven de Daniel Elbittar en "El amor invencible" (Foto: Mikel Mateos / Instagram)

¿DANEY MENDOZA SE INSPIRÓ EN FERNANDO DEL SOLAR PARA SER ACTOR?

El pasado 27 de febrero del 2023, Las Estrellas publicó una entrevista concedida por Daney Mendoza. Allí, el artista fue consultado sobre sus inicios en la actuación y admitió que su primer acercamiento a las cámaras fue desde muy joven, al acompañar a su madre a la grabación de una telenovela.

“Cuando uno es niño, quiere jugar a hacer de todo: desde bombero, doctor, chef... Pero hubo una ocasión en donde yo acompañé a mi mamá a un set, ya que ella llegó a participar en alguna que otra novela de joven”, inició su relato.

Entonces, confesó que fue gracias a Fernando del Solar que descubrió su pasión. Esto, luego de que el exconductor de “Hoy” lo invitó a ingresar al set de rodaje.

“Recuerdo que Fernando del Solar me invitó a pasar al foro para que lo conociera, porque a mí me dejaban ‘sentadito’ afuera para no hacer tanto ‘desmadre’. Cuando entré y vi las cámaras, las luces, cómo un cuadrito era una escuela, otro cuadrito era un hospital... Y todo el mundo en un caos ordenado... Fue muy impactante ver todo eso desde chiquito”, afirmó.

Desde ese momento, inició su trayectoria profesional: “Empezaron las novelas infantiles aquí en Televisa y no estaba tan seguro de cómo se hacían, pero sabía que había cámaras, micrófonos, actores... Me llamó mucho la atención porque yo también quería ser parte de ese juego”, concluyó.

Del Solar en una de sus últimas presentaciones (Foto: Fernando del Solar / Instagram)

