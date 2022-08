No cabe duda de que el reality ‘La casa de los famosos 2′ sigue siendo uno de los realitys más mediáticos de todo México gracias a la popularidad de la que gozan sus participantes en las redes sociales. De hecho, el actor Nacho Casano fue uno de los principales protagonistas hace poco luego de hablar sobre el apoyo que recibió durante su estancia en el certamen de figuras públicas.

En tal sentido, el histrión argentino dialogó con sus seguidores sobre sus experiencias vividas durante su estancia en la casa que compartió con otras celebridades y demás famosos del ámbito local. Vale decir que ninguno de los huéspedes tuvo contacto con el exterior bajo ningún momento.

Recordemos que las últimas semanas de su permanencia en la famosa vivienda fue marcada por su relación con la venezolana Daniella Navarro, quien fuese la quinta finalista de esta segunda parte de ‘La Casa de Los Famosos’, y como era dable, el ‘gaucho’ habló tendido de este compromiso durante el live que sostuvo vía Instagram.

En esa línea, Casano incitó mayor respeto a su relación, además de pedir mayor consideración a la hora de mostrar sus sentimientos, lo cual fue aplaudido por sus seguidores de Instagram.

“Seguirnos conociendo, seguirnos conociendo fuera de la casa y seguir avanzando. Habíamos iniciado esta relación dentro de la casa y está continuando fuera de la casa. A partir de ahora es una historia nueva y una historia que estoy escribiendo. No sé si vamos a durar un dia mas, 10 años mas o toda la vida pero estoy con ganas de intentarlo y con ganas de averiguarlo: esa es la verdad ”, sostuvo en relación a los planes de vida junto a la venezolana.

“A mi me hace bien esta relación, me está haciendo bien. Nos estamos dando esa oportunidad. Yo, por mí, estoy muy feliz de estar ahí. Espero que ustedes puedan respetar que hoy por hoy estamos juntos y lo único que me ha demostrado estos últimos días es cariño, amor y respeto y salir a defenderme cada vez que ha podido”, añadió Casano ante sus fanáticos.

Asimismo, volvió a insitir en los modales respecto a lo que siente por la nacida en Caracas. “Respeten lo que mi corazón y yo sentimos hoy”.

EL PÚBLICO APOYA ESTA PAREJA

Lejos de criticarlos, los seguidores del artista televisivo se manifestaron de manera fugaz en el live del argentino con comentarios positivos hacia el histrión, recalcando que son buena pareja.

“Me encanta esta parejita, se ven lindos juntos”, “que lindos se ven, me encanta y que dure lo que tenga que durar”, “Mis mejores deseos”, “Más que listosssssss”, “Que esto sea para siempre”, “los queremos en novela”, fueron algunos de los comentarios vertidos en el live del gaucho.