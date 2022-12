¿Nuevo romance a la vista? De acuerdo a diversos rumores y especulaciones, David Zepeda habría encontrado el amor en una mientras estelariza “Vencer la Ausencia” junto a varios pesos pesado del panorama nacional. ¿Se vendrá la boda? Aquí te lo contamos.

Mientras comparte roles actorales junto a Mayrín Villanueva, Danilo Carrera y Ariadne Díaz en “Vencer la ausencia”, el apuesto David Zepeda se dio tiempo para atender a la prensa y dejar en claro que desde muy joven tuvo que realizar sacrificios para poder ejercer lo que tanto le gusta.

“Siempre estuve venciendo la ausencia de mi familia, desde que me fui a estudiar mi carrera universitaria de abogado a Hermosillo, Sonora”, indicó el actor de 49 años.

David Zepeda ya está trabajando en una nueva telenovela para TelevisaUnivision y Dulce María será su coprotagonista (Foto: David Zepeda / Instagram)

En ese sentido, el nacido en Nogalés comentó que la falta de contacto y presencia en casa terminó afectándole a la larga, ya que no presenció las etapas de crecimiento de sus sobrinos y demás miembros de su familia. Eso sí, dejó en claro que las relaciones le demandan bastante tiempo, por lo que no pudo enfocarse más en ese aspecto.

“Regresaba por momentos muy cortos, y es básicamente lo que más he estado viviendo; el no ver a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos no verlos crecer y por otro lado sí tuve un par de relaciones, de novio, dos hermosas mujeres, que la mayor parte del tiempo estábamos distanciados”, manifestó.

¿DAVID ZEPEDA TIENE UNA NUEVA PAREJA?

Según la información que recoge “People en Español”, el histrión fue consultado por su presente amoroso, a lo que el protagonista de melodramas atinó a zanjar el tema aduciendo que se encuentra totalmente soltero y ajeno a cualquier “dolor del corazón”.

Dulce María y David Zepeda juntos en "Pienso en ti" (Foto: Dulce María/Instagram)

“Ahora mismo estoy soltero y gracias a Dios no sufro de eso porque sí, si se sufre bastante”, comentó, para luego agregar “Pero ahora estoy soltero y estoy muy tranquilo, y la distancia no es un factor”.