¿Qué pasó entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç? La actriz y el cantante turcos se habrían reconciliado de acuerdo a la prensa de su país, después de que, en diciembre de 2021, sorprendieran a sus fanáticos con su repentina separación. La estrella de la telenovela turca “Mi hogar, mi destino”, quien también ha sido rival de Hande Erçel, no se ha pronunciado al respecto, pero se han conocido detalles de cómo se han vuelto a unir sentimentalmente.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue el fin de la relación de Demet Özdemir y Oguzhan Koç

Las celebridades habían tenido un año como pareja cuando, desde su círculo más cercano, se anunció de que se separaron definitivamente, según portales turcos.

Esto, además, dejó desconcertados a sus fanáticos en las redes sociales, porque días antes, ambos habían tenido un romántico viaje a París, Francia.

Ambos compartieron fotografías con los principales atractivos de la ciudad, como la Torre Eiffel. Pero, de acuerdo a las versiones recogidas por la prensa de Turquía, Özdemir y Koç habrían tenido una fuerte discusión al dejar el mágico país.

Demet Özdemir como una de las celebridades turcas más seguidas en redes sociales. (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

¿CÓMO SE RECONCILIARION DEMET ÖZDEMIR Y OĞUZHAN KOÇ?

Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se habrían reconciliado luego de que sus amigos más cercanos organizaran una reunión para que la pareja termine de solucionar sus problemas. Así lo ha revelado la revista Hurriyet.

De acuerdo a lo contado en la mencionada publicación, las celebridades no tenían idea de que eran conducidos a un lugar donde se volverían a ver. A pesar del tenso momento, la actriz y la cantante habrían decidido darse una nueva oportunidad.

Por el momento, ninguno de los artistas se ha pronunciado a través de cuentas oficiales en redes sociales, incluso todavía no se siguen mutuamente en Instagram. Sin embargo, sus seguidores están esperanzados de que lo hagan lo más pronto posible.

Demet Özdemir y Oğuzhan Koç antes de terminar su relación sentimental. (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

¿CUÁL ES EL MAYOR DEFECTO DE DEMET ÖZDEMIR?

Además, antes de que terminara su relación con el actor y músico Oğuzhan Koç, la actriz brindó una entrevista al programa de Ibrahim Selim donde reveló uno de sus secretos más escondidos, pero en aquella oportunidad pasó inadvertido. Se trata de un tema referido a los celos.

“Soy muy celosa pero no lo demuestro. Pero reacciono de inmediato y rápidamente me doy cuenta de que es un sentimiento injustificado”, señaló por aquella época la actriz, según Divinity.

Por otro lado, la actriz también sostuvo que para ella es mejor decir “Me alegro de tenerte y que estés aquí” a la palabra “Te amo’”.

Demet Özdemir en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

LA PERSONALIDAD DE DEMET OZDEMIR CUANDO ERA NIÑA

Por otro lado, durante su visita al programa “Esta noche con İbrahim Selim”, uno de los shows más populares de su país natal, Turquía, Özdemir reveló algunos detalles de su niñez: era sonriente, llena de energía, alegre y decidida a todo.

“No hablaba con nadie cuando me despertaba por la mañana”, indicó Demet. Pero eso no fue todo, pues, también, dio a conocer que tenía un carácter fuerte y era impaciente. “Cuando era niña, era increíblemente ambiciosa, decidida e impaciente. Quería que todo sucediera rápido. Esta impaciencia estaba creando una tensión extrema en mí”, anota.

FOTOS DE DEMET ÖZDEMIR EN INSTAGRAM