Buğra Gülsoy logró la fama internación con su protagónicos en las exitosas “Kızım” (Mi hija) y “Aşk Yeniden” (Amor a segunda vista), gracias a las cuáles fue llamado para ser parte de “Misafir”, aunque esta ficción fue un rotundo fracaso en Turquía. Ahora, el actor tendrá una nueva oportunidad y lo hará nada más que en la serie de Disney Plus “Dünya ile Benim Aramda” (Entre el mundo y yo).

En principio, Kerem Bürsin, el actor turco protagonista de “Sen Çal Kapımı” (Love Is in the Air), fue elegido para protagonizar la ficción; sin embargo, en última instancia la producción decidió apostar por Buğra Gülsoy, pese a que su serie anterior fue retirada del aire al quinto episodio debido a los bajos índices de audiencia.

¿BUĞRA GÜLSOY ACEPTÓ TRABAJAR EN “DÜNYA ILE BENIM ARAMDA”?

De acuerdo con información de medios turcos, Buğra Gülsoy aún no ha aceptado el papel protagónico de “Entre el mundo y yo”, debido a que hace algún tiempo decidió tomarse un descanso en el trabajo. No obstante, está entre las informaciones que el actor se ha mostrado muy entusiasmado con este nuevo proyecto.

Buğra Gülsoy en el papel de Fatih Şekercizade de "Amor a segunda vista", grabando una de sus escenas (Foto: Süreç Film)

¿CÓMO LLEGÓ BUĞRA GÜLSOY A “ENTRE EL MUNDO Y YO”?

Originalmente, la propuesta como protagonistas de “Entre el mundo y yo” eran Buğra Gülsoy y Hande Erçel, pero en primera instancia el actor fue descartado y la actriz se negó a formar parte del proyecto por unas escenas subidas de tono que la directora de la ficción no quiso eliminar.

Posteriormente, la producción llamó a Kerem Bürsin y a Demet Özdemir para ser la pareja principal de la historia, pero el galán turco rechazó el papel en medio de los rumores de que habría terminado su relación con Erçel.

Es así que los realizadores se vuelven a comunicar con Buğra Gülsoy, quien ahora sí se mostró interesado en el papel. Özdemir quedó como coprotagonista y ahora se espera la confirmación del actor para comenzar con el rodaje en marzo de 2022.

¿QUIÉN ES BUĞRA GÜLSOY?

Behic Bugra Gülsoy nació el 22 de febrero de 1982 en Ankara, Turquía, y actualmente tiene 39 años. Es del signo piscis. Se dio cuenta que le gustaba la actuación a los 13 años, cuando estaba en secundaria, donde comenzó a participar en obras de teatro.

Tras culminar la escuela, se fue a Chipre a seguir sus estudios superiores en Eastern Mediterranean University, donde siguió la carrera de Arquitectura, obteniendo su título en 2004. Mientras estudiaba en la universidad se unió al grupo de teatro y entre 2004 y 2008 actuó para el Teatro Nacional de Chipre.

Cuando se desempeñaba en las tablas, en 2007 no desaprovechó una gran oportunidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde consiguió estudiar cine y se formó como guionista, productor, director y fotógrafo; después estudió diseño gráfico y escritura. Fundó la Asociación de Cine de Chipre.

Actualmente, Bugra Gülsoy se encuentra casado con Nilüfer Gürbüz, hija de un exfutbolista turco, desde septiembre de 2018. Fruto de su matrimonio tienen un hijo llamado Cem, quien nació en 2019. Aunque algunos años antes, el 22 de julio de 2011, contrajo matrimonio con la actriz Burcu Kara, de la que se divorció al año siguiente.