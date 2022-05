Ana Estefanía Lago es una gimnasta artística profesional que ha destacado tanto dentro de esa disciplina como frente a las cámaras del “Exatlón México”. La regiomontana ha sido una recurrente participante de este famoso reality de competencia deportiva y si bien nunca ha podido ganarlo, para los seguidores del programa ya es una campeona. Más aún ahora que está a la espera de contraer nupcias con su novio Edgar Santana, de quien hasta ahora se conoce poco o nada.

Lago, la primera ganadora de una medalla de oro en gimnasia para México, participó en las temporadas 2017 y 2018 del “Exatlón” con gran suceso. En la primera quedó en el tercer lugar y en la segunda ocupó el cuarto puesto, pero ambas ediciones destacó y encantó al público con su actitud competitiva, motivos por los que fue llamada para la edición “All Star” (2022).

No obstante, una caprichosa lesión hizo que Ana Lago no pudiese llegar a instancias decisivas en esta temporada, pero ello no impidió que siga siendo una de las predilectas del público, razón por la que muchos han empezado a indagar sobre su vida personal, faceta en la que está a puertas de un tamaño evento.

Los novios en la foto después de la pedida de mano (Foto: Ana Lago / Instagram)

ANA LAGO SE CASA CON SU NOVIO EDGAR SANTANA

En setiembre del 2021, Ana Lago sorprendió a propios y extraños al anunciar que se casará con su novio Edgar Santana. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, con una foto de ambos y la frase “Dije que sí”.

Los detalles y entretelones de este nuevo paso en su vida personal se irían conociendo en los meses siguientes. Ahora ya se sabe que la fecha del casamiento de la oriunda de Monterrey será el 30 de julio del 2022 y dicha ceremonia será televisada y organizada por TV Azteca.

La gimnasta ha dado a conocer, mediante historias en su cuenta de Instagram, que la señal de Azteca Uno será la encargada de televisar su boda y lo hará en más de un capítulo. Además, anunció que la boda religiosa, los arreglos previos y parte de la recepción irán en directo para deleite de su millones de fans.

¿QUIÉN ES EDGAR SANTANA, NOVIO DE ANA LAGO?

La deportista, que actualmente tiene 26 años, mantiene una relación con el regiomontano Edgar Santana desde 2016 aproximadamente, y hace 6 meses se comprometieron. El amor de su vida es también un amante de los deportes, aunque no los practica de manera profesional.

Si miramos en sus redes sociales se puede ver que le gusta jugar futbol, fútbol americano, básquetbol, béisbol y hasta golf. Otro detalle no menor es que ambos son dos son grandes aficionados de los Rayados y de los Sultanes.

La pareja se conoció por el 2016 y tras casi medio año de intentos por parte de Edgar, Ana aceptó salir con él y de ahí en más todo fluyó. Respecto a cuál es la profesión del futuro esposo de la participante de reality, eso no se ha podido conocer aún.

FOTOS DE EDGAR SANTANA, NOVIO DE ANA LAGO