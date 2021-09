Hace un par de días atrás, los conductores de EEG El Origen, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz tuvieron un reto hace EEG Puerto Rico para enfrentarse con los guerreros peruanos. Sin embargo, parece que la invitación no fue bien recibida por parte de Diane Ferrer y José Figueroa, conductores del programa extranjero, aceptaron el versus. Lo que no esperaron los presentadores peruanos es que recibirían fuertes calificativos por parte de Figueroa.

MIRA ACÁ | Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu: El video de su hija que desató la furia de Juan Víctor

“Ya que llevas tanto tiempo en la televisión, me permito decirte Mumm-Ra, si no la conoces es una momia… y como eres loca, para las locas tenemos la medicina (muestra una camisa de fuerza), no te preocupes que esto te va llegar a la puerta de tu casa o del sarcófago donde tu estás... Ella tampoco permite hablar al bufón (refiriéndose a Gian Piero Díaz)”, manifestó, el conductor portorriqueño a Wapa TV.

Por ende, ante estas picantes declaraciones, te contamos quien es José Figueroa, polémico personaje que ante estas declaraciones se ha hecho conocido en nuestro país.

José Figueroa estudió comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón. Además, trabajó en la discográfica Sony Music por 7 años donde colaboró con artistas de la talla del Gilberto Santo Rosa, Robi Draco Rosa, Ednita Nazario, La Quinta Estación, Ricky Martin, entre otros.

Luego comenzó en la televisión siendo parte del departamento de Noticias de un canal internacional con sede en Puerto Rico, donde también tuvo la oportunidad de formar parte de un programa de entretenimiento.

Pertenece al primer programa de radio de deportes en frecuencia FM, donde ha laborado por los pasados 8 años. Incluso ha formado parte de importantes campañas publicitarias.

José “El Negro” como cariñosamente le conocen lleva 15 años laborando dentro del mundo de las comunicaciones y el entrenamiento en Puerto Rico. Toda una trayectoria en su país que tras estos comentarios se viene haciendo conocido en Perú.

MÁS INFORMACIÓN: