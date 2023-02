Desde que se hizo famosa cuando era solo una niña, Danna Paola ha llevado su carrera artística de la manera que ella ha creído conveniente, sin importarle que algunas actitudes puedan generar algo de polémica en la opinión pública, como lo que ha sucedido en uno de sus recientes conciertos.

A la actriz y cantante mexicana siempre se la ha conocido como alguien de mente abierta, respetuosa y decidida cuando tiene algo en mente, así que no lo pensó dos veces al estar sobre el escenario y darle un intenso beso en la boca a una de sus bailarinas que era parte también del espectáculo.

Como era de esperarse, este suceso ha sido registrado en video por varios de sus fanáticos que estaban en el show, quienes en ese momento compartieron las imágenes en las redes sociales, haciéndose viral casi de inmediato debido a que ha generado muchas dudas, teniendo en cuenta que ella tiene una relación con Alex Hoyer.

EL BESO DE DANNA PAOLA Y UNA DE SUS BAILARINAS EN PLENO SHOW

Como parte de su gira llamada “XT4S1S”, Danna Paola tiene programados varios conciertos en territorio mexicano, así que ella está dando lo mejor de sí en cada presentación y tratando de innovar para que todas no sean siempre lo mismo. Es por ello que, probablemente, se haya tomado la decisión de realizar ese beso del que todos hablan.

Como se ve en las imágenes que se viralizaron en redes sociales, Danna Paola estaba en pleno show bailando una coreografía hasta que una chica de su elenco se acercó y le dio un beso apasionado que sorprendió a los asistentes, quienes quedaron sorprendidos con lo que acaban de ver sobre el escenario.

El beso duró unos cuantos segundos y luego el show continuó con habitualidad, como si nada hubiera sucedido.

Diosito soy yo de nuevo, quiero reencarnar en esa bailarina que DANNA PAOLA besa así de intenso 🥺❤️❤️❤️❤️❤️🥵🥵



TE AMO DANNA 👀😍🏳️‍🌈❤️ pic.twitter.com/RMhefL4KwM — Yuli bebé🇲🇽🏳️‍🌈🍊♓ ||NETFLIX ES LESBOFOBICO|| (@YuliCC86) February 21, 2023

LA POLÉMICA QUE SE HA GENERADO

Luego de difundirse de manera masiva el beso de Danna Paola y una de sus bailarinas, varios usuarios en las redes sociales emitieron su opinión al respecto, demostrando que no todos piensan igual, pues no hubo un consenso respecto a esas palabras que se emitieron desde los teléfonos celulares de cada uno.

En primer lugar, aparecieron quienes apoyaron a la cantante, asegurando que no tiene nada de malo lo que hizo, ya sea porque le dieron ganas o porque era parte del show o porque en realidad le gustan las mujeres, lo cual no es algo que sea comprobado, más aún si en estos momentos mantiene una relación heterosexual.

Por otro lado, un grupo de personas más conservadoras criticaron esas acciones porque había menores de edad en la audiencia, quienes podrían confundirse por lo visto en el escenario. Eso sí, también hubo usuarios que dejaron en claro que la homosexualidad no tiene nada de malo, pero que los niños deberían elegir ello cuando ya estén grandes.

Por último, hubo quienes afirmaron que todo se trataba, probablemente, de una estrategia de marketing o de medios, que tiene como finalidad promocionar sus futuros conciertos y que en las noticias se hable de ella.

Lo cierto es que la propia cantante no ha dicho nada acerca de lo que ha acontecido en ese concierto y, seguramente, no diga nada debido a que, para ella, solo habría sido como algo espontáneo y/o normal, que no tiene nada de malo.