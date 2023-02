Crearon su historia de amor dentro del mundo de los escándalos e ilícitos. No obstante, ellos no lo ven así, al menos no ella, la actual esposa de “El Chapo” Guzmán y madre de dos de sus hijas, Emma Coronel. Conoce en la siguiente cómo ha sido la relación que ha forjado la pareja desde que la hoy también detenida era prácticamente una menor de edad.

La historia de la joven y el líder del Cartel de Sinaloa, la organización de narcotráfico más grande de México, nos lleva en el tiempo , muchos años atrás, cuando Coronel era menor de edad y conoció al capo durante una celebración en su pueblo natal.

“Él estaba bailando con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio en ese entonces y nos encontramos en el centro de la pista. Él bien coqueto me sonrió y al rato me dijo una persona: ‘Que dice el señor que si quieres bailar con él’ y yo de: ‘Ah, okay’, porque en los ranchos, aunque uno tenga novio, tiende a bailar con todas las personas que te inviten”, confesó Coronel durante una entrevista con la periodista Anabel Hernández para Telemundo en 2016.

Según Emma, que en la actualidad tiene 33 años, cuando lo conoció nunca lo vio con ojos de pareja, sino más bien como un amigo más. “Me inspiró muchísima confianza, no como de repente como hombre, sino como amigos”, dijo.

Después de ello, en 2007 cuando Coronel participó en el certamen del festival del Café y la Guayaba, donde volvió a encontrarse con Joaquín Guzmán. Emma ganó esa edición del concurso de belleza, lo que desató varios rumores que indican que “El Chapo” había movido algunos hilos para asegurar la victoria de su enamorada.

Sin embargo, la esposa de sus hijas lo negó en repetidas ocasiones. “Gané con muchísimos votos y de ahí fue cuando se hizo un escándalo de que ya estaban implicándolo en mi vida”, apuntó Emma.

¿CÓMO ENAMORÓ “EL CHAPO” GUZMÁN A EMMA CORONEL?

En la entrevista con Anabel Hernández, Emma rompió el silencio sobre su noviazgo y matrimonio con Guzmán Loera. “¿Cómo me conquistó? Varias ocasiones iba a la casa -porque el padre de ella trabajaba para el capo, actualmente su aún suegro también está en la cárcel-, yo creo que lo que me conquistó de él fue su forma de hablar, su forma de tratarme, no me llevó grandes regalos, ni grandes cosas, por supuesto que no, sino que él se gana las cosas por su forma de ser, de actuar”, aseguró.

“Él no se hace distinguir entre las demás personas, porque es como cualquier persona (...) él actúa como cualquier persona normal, es amable, a todo el mundo anda saludando, hablando, se sienta donde sea, come lo que sea, toma lo que sea, es un ser humano como cualquiera (...) Es un hombre muy expresivo, muy cariñoso, muy amable, muy atento”, explicó.

Una foto de cuando apenas había cumplido los 18 años (Foto: Infobae México)

La boda entre Joaquín y Emma se llevó a cabo el 2 de julio de 2007, el mismo día en que la joven cumplió la mayoría de edad. El enlace tuvo como sede el poblado de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango. Y si bien se dijo que asistieron diversas personalidades de la política azteca y famosas bandas de música, la propia Coronel desmintió rotundamente esos hechos.

El matrimonio de ambos tiene dos hijos en común: dos nenas, Emalí y María Joaquina.

¿CÓMO SE PRODUJO EL ARRESTO DE EMMA CORONEL, ESPOSA DE “EL CHAPO” GUZMÁN?

Lejos de pasar a la historia como la mujer que no sabía o se metía en el “trabajo” delincuencial de su marido, la evidencia apuntó a otra dirección. En 2021, Emma Coronel fue arrestada en el aeropuerto de Dulles, Virginia, por tráfico de drogas, según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Y el 30 de noviembre de ese mismo año fue condenada por un tribunal de Washington a tres años de cárcel por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero vinculados con el Cártel de Sinaloa, tras declararse culpable de colaborar con “El Chapo”.

En una entrevista para Infobae México, Mariel Colon Miro, quien lleva la defensa de Emma Coronel junto con Jeffrey Lichtman, mencionó que notó tranquila a su representada. “Cada decisión que ella toma, como cualquier otra madre, fue pensando en ella y pensando en sus hijas”, aseguró la abogada en entrevista telefónica.

La salida de Coronel está estimada para el 13 de septiembre del 2023; pero al igual que otras personas privadas de su libertad, tiene derecho a salir al cumplir el 85% de su condena, por lo que podría dejar la cárcel en entre los meses de mayo o junio de este año.