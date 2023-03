La dominicana Sandy Hernández protagoniza el rol más importante de su trayectoria en ‘El grito de las mariposas’, serie que se estrena en la plataforma de Star Plus este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. La actriz se mete en la piel de Minerva Mirabal, histórica activista que fue asesinada en los años 60 junto a dos de sus hermanas por su férrea oposición al dictador Rafael Trujillo.

“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”. Una de las frases acuñadas por Minerva Mirabal que recalan hasta estos días. En ese contexto, TROME tuvo la oportunidad de conversar con Sandy a propósito del estreno de la serie, en la cual destacó el trabajo de la desaparecida activista, así como la importancia de que el lanzamiento se dé en esta fecha histórica.

Sandy, ¿particularmente, sentiste alguna clase de presión para retratar a un personaje tan admirado en tu país, en el mundo, como es Minerva?

Sandy Hernández: Claro, claro que sí. Cómo le estuve comentando a varias personas, yo no empecé audicionando con este papel. Pero, para mí, el que ellos decidieran hacer esta historia tan importante para nosotros, los dominicanos, y para el mundo, fue un honor. Ya cuando voy avanzando en el proceso de de audiciones y terminan ofreciéndome el papel de Minerva, pues entendí la responsabilidad que tenía con ella por lo que ella representa y por la labor que hizo y por bueno el haber sacrificado su vida por una causa mayor.

Hay bastantes escenas fuertes, bastantes momentos duros de su vida que son retratados en la serie. Particularmente a ti, ¿Alguna escena que te haya marcado? Te pongo un ejemplo: el momento en el que quisieron impedir estudiar la carrera de abogacía. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentirías de haber quizá sufrido eso algún momento de tu vida?

SH: A veces es un poco difícil imaginar lo que se vivió en esos tiempos, tú sabes, uno goza de tanta libertad ahora. Creo que hay un exceso también de de libertad en el mundo y a la hora de expresarnos, lo cual está genial, obviamente. Pero era un poco difícil imaginarte una vida tan reprimida y tan, que hay que medir todo lo que uno dice así. Esa escena fue muy especial para mí. Fue una de las primeras escenas que yo grabé iniciando el proceso de rodaje, creo que fue el segundo día. Y el discurso fue algo que me marcó mucho porque ella dice que cuando entiendes lo que es la justicia, ve su símbolo y ve que es una mujer y todo, ella empieza a ver las cosas entre lo que es justo y lo que no. Y eso fue una de las cosas que Minerva me enseñó a mí, a Sandy, a hacer una persona más justa. Entonces creo que eso fue una escena que me marcó a mí muchísimo por diferentes razones, pero sí, fue una de las enseñanzas que que ella me dejó.

Justo hablando de enseñanzas, Sandy, ¿qué sientes que has redescubierto en Minerva? ¿Y qué rasgos crees que tienes también de ella?

SH: Bueno, obviamente nos enseñan la parte muy histórica, muy de lo que ella hizo políticamente y la lucha y no sé qué, pero fue muy lindo poder conocerla a ella, más en un nivel de mujer. Verla a ella como madre, esposa, conocía su hija Minú. Tuve la dicha de ir a la casa en Salcedo, recorrer, tocar cosas de ella y ver el jardín que ella sembró. Fue esa parte también de conocer lo humano de ella, que fue muy especial para mí. Fue algo que fui descubriendo de ella porque aunque conocía de la historia, no es que la había estudiado tan a lleno durante mi vida. Claramente tuve que hacer un estudio mucho más de lleno ahora para prepararme para el personaje.

Hace poco leí una entrevista que le hicieron a Camila Minerva Rodríguez, nieta de Minerva, y bueno, si algo que me quedó bastante es que dijo que sentía que había una deuda histórica todavía con Minerva. ¿Consideras también que puede haber esa deuda con ella, a su imagen y a su lucha en la actualidad?

SH: Bueno, yo creo que hasta que uno no tenga el país o el mundo que uno idealmente quisiera, siempre se va a tener esa deuda. No te voy a decir que no valió la pena su lucha ni su muerte, pero si uno quisiera lo mejor, que el mundo esté mejor, que nuestro mismo país estuviera mejor gobernado. Entonces, no sé si ella se refería a ese tipo de cosas de cómo de la lucha de ella y de que haya valido la pena o no. Yo creo que sí. Claro que sí, porque la muerte de ellas detonó ya ese fin de la dictadura, eso fue cuando el pueblo dijo no más. Pero creo que sí, creo que esa deuda nunca la vamos a pagar.

Sí, pues, eso es muy difícil con todo lo que ella dio a cambio de...

SH: Y la realidad es que no todos estamos, incluyendome, dispuestos a dar nuestra vida por por cualquier causa. Eso tiene mucho peso, tiene mucho valor, mucho reconocimientos y por eso me imagino que ella se refiere a que esa deuda todavía no está paga.

¿Cómo fue la relación, Sandy, con Susana Abaitua? Porque, bueno, la historia también muestra bastante el vínculo que tiene Arantxa y Minerva. ¿Qué tal te llevaste con ella? ¿Crees que llegaron a replicar esa relación que tuvieron en su momento ambas?

SH: 100%, porque nosotros llegamos a Colombia dos semanas antes de empezar el rodaje y, bueno, ahí fue que nos pudimos conocer. La verdad que hicimos un clic inmediato, estábamos quedándonos todos en el mismo hotel. Entonces, de verdad, yo relajaba muchísimo que parecía una vecindad donde estábamos quedándonos, porque estaban todas las hermanas Mirabal. De verdad, se creó una relación super estrecha entre todos. Y sobre Susana, nos hicimos muy buenas amigas, nos escribimos y estamos tratando de estar pendiente de la otra. Eso se manifestó en la química y en lo lindo que quedaron las pocas, porque no tuvimos tantisimos escenas juntas, pero eso se vio reflejada en la relación de Arantxa y Minerva.

Compuesta por 13 episodios de 45 minutos, “El grito de las mariposas” fue creada por Juan Pablo Buscarini y dirigida por Mariano Hueter, Leandro Ipiña e Inés París. | Crédito: Star+

¿Qué sensaciones te dejaron asumir el rol protagónico en una producción de esta escala?

SH: No estaba tan consciente del nivel de producción. Me enteré más adelante que era Disney que estaba produciendo. Primero te mandan unos sides para preparar a un personaje y poco a poco te dan más información, porque hay cierta confidencialidad a la hora del proceso de cásting. Empiezo con el personaje de Patria, luego me quieren ver en un ‘call back’ para María Teresa, sigo en eso hasta que me dicen ‘vamos a ver qué opciones van a haber’. Para mí fue, yo no sé qué personaje me van a dar, pero bueno, yo necesito estar en este proyecto. Para mí era más importante formar parte de esta historia y formar parte de lo que iba a significar este proyecto. Fue algo maravilloso a la hora de saber que iba a interpretar a una mujer dominicana del peso y del respeto que tiene Minerva Mirabal.

Hablamos de la importancia de Minerva, ¿cuál crees que deba ser el legado que se recuerde de ella?

SH: El legado de Minerva no es nada tan profundo ni que tenemos que pensarlo tanto. Es algo tan sencillo como luchar por tus ideales, sean cuales sean. Es ir detrás de lo que tú crees e ir detrás de ellos a toda costa.

Esta serie se estrena el 8 de Marzo, en el marco en el que se conmemora el Día de la Mujer. ¿Cómo valoras que se haya elegido esta fecha?

SH: No pudo haber caído en una mejor fecha porque precisamente eso es lo que celebra el 8 de marzo, reconocer a la mujer, su labor y, bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo con estas mujeres. Reconocer su lucha, su labor, su entrega. Poder hacer un poco de consciencia y reflexionar de lo que se vivía en ese tiempo y que todavía estamos viviendo hoy, 2023, pese a que pasaron tantos años atrás. Creo que por eso es tan importante volver a contar esta historia, que lleguen a otras generaciones y, bueno, ver cómo podemos ir erradicando poco a poco la desigualdad, la violencia, no solamente para las mujeres, sino también en los países y las diferentes poblaciones que vives este tipo de situaciones.

