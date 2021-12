Este fin de semana la telenovela “Hercai”, que continúa liderando el rating de sintonías en España a través del canal Nova, traerá mayores sorpresas para todos sus fanáticos. La historia de Reyyan y Miran es una de las favoritas de la pantalla chica por la gran dosis de romance, pasión, engaño y venganza que ha impactado al público.

La telenovela “Hercai: amor y venganza” es protagonizada por la actriz Ebru Şahin (Reyyan) y el actor Akın Akınözü (Miran), quienes debido a su gran su talento han podido ganar el reconocimiento de muchas personas en distintos países, además de su natal Turquía.

Hercai es una de las telenovelas más vistas en varios países del mundo.

En la televisión turca la telenovela se estrenó el 15 de marzo de 2019 y finalizó su emisión el 25 de abril. En Turquía se transmitieron 69 episodios con 150 minutos de duración cada uno.

“Hercai: amor y venganza” relata la historia de Miran, el prometido de Yaren quien se enamora de Reyyan, nieta de los Sadoglu, una de las familias más poderosas de Midyat. Los protagonistas se casan pero luego de su noche de bodas, y tras consumar su matrimonio, Reyyan descubre que Miran solo se casó con ella para vengarse de su familia.

HORARIO DEL SÁBADO 11 DE DICIEMBRE DE “HERCAI” POR NOVA

Para este sábado el canal Nova tiene preparado grandes sorpresas para los seguidores de “Hercai: amor y venganza”, con varios capítulos que podrán verse al culminar el día.

Precisamente, el mismo canal anunció mediante su parrilla de programación la hora en que iniciará la transmisión de la producción otomana.

El sábado 11 de diciembre “Hercai” será transmitida desde las 22:00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

Cabe indicar que los emocionantes capítulos continuarán el domingo 12 de diciembre hasta las 00:30 horas.

La telenovela Hercai es protagonizada por la actriz Ebru Şahin y el actor Akın Akınözü.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “HERCAI”?

La telenovela “Hercai” ha sido considerada como uno de los dramas turcos más impactantes debido a las situaciones que atraviesan Reyyan y Miran y donde se pone el amor por delante de cualquier adversidad y venganza. Es por ello que los próximos capítulos serán muy emocionantes.

1. HAZAR SE RECONCILIA CON AZIZE

La reconciliación de Hazar y Azize es una de las escenas más impactantes en el próximo capítulo. Se observa que Hazar le cuenta a su madre que le costará mucho perdonarle todo el mal que hizo, pero que todo lo hará por Reyyan.

“Tenemos que estar unidos y apoyarla en lo que se pueda”. Luego Reyyan recibe la visita de su abuela a quien le da un abrazo.

2. LA NEGACIÓN DE TURAN

En una de las escenas se podrá ver que el protagonista Miran logra encontrar al doctor Turan que podría salvar la vida de su esposa. Para ello, sale de su vivienda sin que Reyyan se de cuenta con el pretexto que irá a observar algunos temas de la empresa.

Para su mala suerte, cuando Miran le cuenta todo a Turan, este se niega a ayudarles. “Cuando mi hija murió mientras la estaba operando todo el mundo perdió la confianza en mí, incluido yo mismo ¿Acaso pondrías a tu mujer y a tu bebé en mis manos?”, señala Turan.

La historia de Hercai es atrapante por las constantes revelaciones y secretos que existen entre las familias.

3. LA CARTA DE REYYAN

Con la finalidad de que ayude a su esposa, Miran le explica al médico que él es su última esperanza y también le entrega el diario que Reyyan ha escrito donde habla de su embarazo.

“Este es el lamento de una madre que morirá dando a luz, que sabe que no podrá abrazar a su hijo ni una sola vez. Usted es su salida de este infierno”, se lee en el diario.

4. LA DISCUSIÓN ENTRE FÜSUN Y AZRA

Una gran discusión se producirá entre Füsun y Azra, esta última le reclama por haber provocado el aborto de Reyyan.

“Sé que tú provocaste el aborto de Reyyan. Miran me pidieron que eligiera entre ello o tú y, por supuesto, no tengo nada más que pensar”, dijo Azra.

Pero Füsun no se quedará con los brazos cruzados y decide quemar la fundación que lleva el nombre de Umut. Miran se enterará de lo que está sucediendo pero , de manera equivocada, piensa que todo lo ocasionó Cihan a quien golpea sin parar.

5. MIRAN LE PIDE A REYYAN QUE ABORTE

Debido a la negativa del doctor Turan y al ver que Reyyan no puede viajar a Berlin para que la atiendan, Miran le pide que aborte para salvar su vida.

“Lo siento no he podido cumplir mi promesa. Sé que si perdemos a Umut no podremos tener más hijos de nuestra sangre, pero hay muchos otros niños que podemos adoptar y que nos necesitan”, expresa Miran.

Todo ello logra convencer a Reyyan quien acepta la propuesta, pero cuando ya se encuentra en el quirófano, Miran recibe un mensaje de Turan.

“Sé cómo salvar a tu mujer y a tu hijo”, dijo el médico. Miran corre a ver si logra detener el proceso en el que está su esposa.