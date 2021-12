La historia de Asya y Volkan en la telenovela “Infiel” se ha convertido en una de las más comentadas de los últimos tiempos. Y es que el drama turco tiene como protagonistas a Cansu Dere y Caner Cindoruk, dos de los actores muy reconocidos en Turquía y cuya fama también se puede notar en diversos países donde ha llegado la producción otomana.

Desde el 7 de octubre del 2020, fecha en que “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) fue estrenada en Turquía logró ubicarse como una de las producciones más exitosas que se hayan visto en la pantalla chica a través de la señal de Kanal D.

“Infiel” es una adaptación de la serie británica aparecida en 2015 llamada “Doctor Foster”. Esta creación de Mike Bartlett apareció por la señal de la BBC Televisión y ha tenido un relativo éxito en Reino Unido cuando estuvo al aire.

Infiel tiene como protagonistas a Cansu Dere y Caner Cindoruk

En España, la telenovela “Infiel” se puede ver a través de la señal de Antena 3, todos los fines de semana donde nuevas sorpresas se presentan en cada uno de sus capítulos.

HORARIO DE “INFIEL” PARA ESTE DOMINGO 12 DE DICIEMBRE POR ANTENA 3

La producción otomana “Infiel” es una de las más vistas en España donde los fanáticos esperan con ansias cada fin de semana para ver los nuevos episodios del drama que ya se ha convertido en el favorito de muchos.

En ese sentido, Antena 3 dio a conocer mediante su parrilla de programación el horario de la telenovela para este domingo.

El horario de este domingo 12 de diciembre es desde las 22:10 horas hasta las 24:00 horas (hora local).

La telenovela continuará con su transmisión desde las 00:00 horas (hora local) el lunes 13 de diciembre hasta las 02:30 horas (hora local) de ese mismo día.

Actores de la telenovela Sadakatsiz también conocida como Infiel.

¿QUÉ OCURRIRÁ EN EL CAPÍTULO 15 DE “INFIEL”?

Los seguidores y fanáticos del exitoso drama quedarán sorprendidos con lo que se viene en “Infiel”. Por eso te contamos lo que ocurrirá en el capítulo 15.

EL ESTADO DE SALUD DE SELCUK

Luego que Selçuk cae desde lo alto de un edificio es inmediatamente trasladado en una ambulancia hacia un hospital de la ciudad. A pesar de haber sufrido golpes de consideración aún sigue consciente. Al despertar observa a Nil junto a él. Un sentimiento de culpa invade a Nil, pero para sorpresa de la joven, Selçuk le agradece que haya cuidado de él.

“Solo iba a pedirte una explicación de por qué me habías vuelto a mentir. Yo te quiero y sé que tú a mi también. Si no, no estarías aquí, a mi lado”, expresa Selçuk.

SELCUK Y EL RECHAZO A SU MADRE

Hicran, la madre de Selçuk está muy preocupada por la salud de su hijo. Ella se enteró de lo sucedido a través de los periódicos y llegó al hospital para saber cómo se encuentra su primogénito. Al encontrarlo cuando salía con Nil quien se ofreció a llevarlo a su casa, la madre del joven corre a abrazarlo pero este la rechaza.

“Hace tiempo que dejé de ser su hijo”, le dice a su progenitora pidiéndole que se vaya.

ASYA Y LA SITUACIÓN DE SU HIJO ALÍ

Luego que Asya se enteró lo que venía haciendo su hijo, Ali, en el colegio, va con un psicólogo quien le comenta a la protagonista que su hijo debe “tratarse cuanto antes”.

También asegura que todo puede deberse al estrés que ha vivido desde que ella se separó de su esposo. Por último, le recomienda que lleve al colegio todas las cosas que el adolescente robó.

Asya acude a la escuela y entrega todo lo que su hijo agarró sin autorización. Frente a ella están Volkan y Derin, que ya son conscientes de lo que está pasando con el estudiante.

Volkan, Asya y su hijo Ali en la telenovela Infiel.

LAS MALAS INTENCIONES DE DEMIR

Por otro lado, Demir quien estaba cerca de la escena pudo escuchar todo y con malas intenciones decide contar lo sucedido a toda la clase que Ali es quien ha estado robando muchas cosas.

Esto genera gran malestar en el joven quien trata de huir pero es impedido por sus padres. “¿Por qué me has delatado?”, le dice Ali a Asya.