Estefanía Gómez, quien presume de un look totalmente renovado y diferente al que tenía en “Yo soy Betty, la fea”, ha sabido construir una muy buena relación con sus fanáticos, que hoy en día siguen en aumento debido al tipo de publicaciones que suele hacer en las plataformas digitales.

Cada vez que puede, en sus redes sociales, la actriz que interpretó a Aura María en la mencionada ficción, comparte algunas de sus experiencias dentro y fuera de los sets de grabación. Esto lo hace con la finalidad de que sus seguidores la conozcan un poco más y pueden afianzar sus vínculos, por más que no se conozcan.

En ese sentido, a inicios de febrero, la colombiana publicó una historia en su cuenta de Instagram que llamó muchísimo la atención, pues en ella revelaría cuál ha sido la petición más extraña que ha recibido por parte de uno de sus seguidores en las plataformas sociales. Si quieres saber de qué se trata, sigue leyendo este artículo.

Estefanía Gómez como Aura María en "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN Televisión)

EL PEDIDO MÁS RARO QUE HA RECIBIDO ESTEFANÍA GÓMEZ

Estefanía Gómez no tuvo problema alguno en indicar cuál ha sido el pedido más particular que ha recibido de alguno de sus fanáticos. De acuerdo con sus palabras, un seguidor le escribió para pedirle que la contacte con la cantante Britney Spears, a quien ni siquiera conoce personalmente.

El hecho no fue solo ello, sino que en ese mensaje la persona comentó cuál es el motivo por el que necesita relacionarse con la estadounidense, dejando sorprendida a la actriz colombiana, que no sabía qué hacer más que mostrar su sorpresa y confusión al mismo tiempo.

“Hermosa, necesito que me siga Britney Spears en Twitter, ¿conoces a alguien que la conozca? Necesito darle celos a las famosas de mi país que ya no me dan ni la hora. Si me escribe un tuit y me sigue sería lo ideal. Avísame”, decía el mensaje de acuerdo a lo que mencionó la propia Estefanía Gómez.

Así se ve Estefanía Gómez en la actualidad (Foto: Estefanía Gómez / Instagram)

LA OPINIÓN DE ESTAFANÍA GOMEZ SOBRE ESE MENSAJE

Evidentemente, ese pedido de uno de sus seguidores fue muy extraño y dejó a la colombiana desconcertada porque es sorpresivo, llamativo y un tanto confuso y gracioso. Lo que sí queda claro es que fue una petición descabellada porque, como lo mencionamos, ella no conoce a la estadounidense.

Por otro lado, en sus historias dio a entender cuál ha sido su perspectiva y atinó a decir que la gente está muy loca.

“Ay, la gente está loca, Lucas; pueden creer ustedes que un seguidor me escribe ahora que le ayude a comunicarse con Britney Spears. De verdad, la gente está muy loca. A mí también me piden unos favores rarísimos que yo digo: ¿Es en serio? Britney Spears no sé ni dónde vive, vaya búsquela usted”, manifestó.