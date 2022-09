“El repatriado” es la nueva serie del sello Star Original Productions protagonizada por Ricardo Abarca que llegó este miércoles 21 de setiembre al servicio de streaming de Star+ con todos sus episodios disponibles.

Armando Hernández (Trejo) y Coco Máxima (Yadi) integran el elenco de la serie, cuya historia está centrada en un migrante mexicano convertido en boxeador profesional en Estados Unidos que se ve sorpresivamente deportado a su país natal. Trome participó de una rueda de prensa con ambos, quienes dejaron una serie de aprendizajes y destacaron esta serie.

“Trejo” es un policía que hará la vida imposible al protagonista, aunque no estará ‘casado con el orden’ como todo efectivo policial. Sin embargo, pese a su lado malvado, tendrá algunas ocurrencias que sacarán más de una sonrisa al espectador.

“Sí hay una identificación con los personajes, con Trejo como bien dices, es una autoridad judicial. Aunque representa el lado malvado, la maldad, en la serie tratamos de romper con eso y no solo enfocarnos al lado oscuro sino también al lado humano. La vidad misma es así, tiene esa dualidad. Vivimos en esta constante dualidad de decir cuando hay cosas buenas y malas en la vida. Claro, que he tenidos muchos encuentros con la autoridad mexicana. Lo que se trató de hacer con este personaje fue no solamente marcarlos como villanos. Al final, las autoridades en nuestros países también son humanos, no dejan de tener sentimientos”, aseguró inicialmente.

“El espectador se va a divertir mucho con la dupla que hace con el gordo, que son los dos malvados que controlan el barrio y quienes le harán la vida imposible al protagonista. Te harán pasar momentos muy divertidos, pese a que la circunstancia sea adversa”, agregaron.

Javi, un personaje que promueve la inclusión

De otro lado se encuentra la artista trans Coco Máxima también destacó la importancia de promover la inclusión en la trama de “El repatriado” a través del personaje de Javi.

“En mi caso, con Javi, obviamente me identifico muchísimo con ella, y estoy segura que muchas chicas trans se van a identificar porque maneja temas muy comunes de la comunidad trans. Más que recordar cosas, me ayudó a empoderarme para aceptarme como mujer trans públicamente. Hacer este personaje me llenó de mucho valor de decir ‘claro, si yo soy quien quiero ser, quien me quiera me va a aceptar como yo quiera ser’. Eso fue lo que a mí me ayudó”, sentenció.

Cabe recordar que el elenco es protagonizado por Ricardo Abarca (Leonel Reina), Ian Sebastián (Martín), Chappell Bunch (Grace), Erick Cañete (Iker), Esteban Caicedo (Kevin), Estrella Solís (Guadalupe Contreras), Raquel Robles (Mary, la hondureña), con la participación especial de Leticia Huijara (Rosa), Alberto Lomnitz (Roberto), Sonya Smith (April) y Jorge Aranda (Diablo).