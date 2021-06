La actriz y modelo peruana, Verónica Montes, quien radica en México, contó que los últimos meses no han sido nada fácil para ella. La artista, conocida por su participación en “El Señor de los Cielos”, reveló que sufrió varios cambios en su cuerpo debido a un problema hormonal.

A través de su cuenta de Instagram indicó que, debido a que sentía mucho cansancio para realizar sus actividades cotidianas, y además empezó a hincharse, acudió al doctor. Los exámenes arrojaron que tenía hiperprolactinemia, una alteración de las hormonas que regulan la producción de leche materna, pero ella no estaba embarazada ni en periodo de lactancia.

“No tenía energía para entrenar, me empecé a inflamar y a retener líquidos en la cara y todo el cuerpo, yo me preguntaba qué pasaba si estaba comiendo muy bien. Me fui hacer exámenes de tiroides, de todo, y al final salió que la prolactina se había elevado, ahora la tengo bien gracias a Dios, pero pensábamos que era una alergia, esto empezó hace un año, pero no me di cuenta, estaba enfocada en la prolactina”, destacó.

Detalló que durante ese proceso, en el que le realizaron muchos exámenes, doctores, ansiedad, bajones y oración, se descartó un daño en el riñón, hipotiroidismo y alergias, pero aún no se sabe la causa. “Seguimos en la búsqueda de qué tengo, pero al parecer todo indica que necesito más proteína en mi cuerpo”, remarcó.

La artista peruana, de 31 años, mostró fotos de su antes y después y ahora se le ve mucho más delgada. “Hoy quiero decirte que aunque el camino parezca eterno y sin salida, siempre encontrarás la luz. Somos más fuertes de lo que creemos y tenemos el poder de lograr todo lo que queramos. Gracias a quienes me han motivado y si hoy tú estás pasando por algún problema del que no ves salida, esta es tu señal para no rendirte y seguir luchando”, sentenció.