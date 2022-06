Llorar también es de hombres, y eso lo sabe bien Pablo Montero. El intérprete de “Vicente Fernández” se sinceró y dio detalles de lo que fue su cierre de rodaje en “El Último Rey”, asegurando que las acusaciones de alcoholismo y falta de profesionalismo son falsas. Entérate que más dijo aquí.

Hace días, Juan Osorio indicó que trabajar con Pablo Montero en los últimos días en la serie “El Último rey” fue una tarea sumamente complicada, ya que, según su versión, el también cantante mexicano solía ausentarse a las grabaciones por problemas etílicas.

Además, ahondó en la falta de compromiso laboral que expresaba Montero, motivo por el cual el productor no quiso volver a tener al actor en otra de sus realizaciones de telenovela.

SE DEFENDIÓ

Ante tales acusaciones, Pablo Montero no se quedó callado y se defendió a capa y espada en el programa “Hoy”. De acuerdo al cantante de música regional, sus faltas y ausencias eran por cuestiones de salud y carga laboral.

En esa línea, Montero deslindó toda posibilidad de su falta de compromiso con la bioserie Chente, ni mucho menos estar involucrado en problemas de bebidas alcohólicas.

“Después de muchos meses, de mucha entrega, de mucha dedicación, sucedió algo… el último día y no pude, a eso fui (a hablar con Juan Osorio), y lo estoy diciendo aquí, porque siempre que pasa algo yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando tienes un error y el último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, y eso no es excusa, pero hablé con él, me junté con él para disculparme y para hablar, para darle un abrazo y para escuchar lo que él me dice” , señaló a los conductores del programa matutino.

¿POR QUÉ LLORÓ PABLO MONTERO?

Sobre sus temas personales, el artista mexicano indicó que sí tuvo desentendimientos y problemas, aunque no precisó de qué tipo.

Además, recalcó que pidió ayudo a Raúl Araiza para logra afrontar estos problemas, ya que indica que no desea seguir inmerso en “este tipo de cosas” que afectan su vida profesional e íntimo.

En medio de lágrimas, el intérprete de “Hay otra en tu lugar” confesó que en el nuevo encuentro que tuvo con Osorio lo afectó a tal punto de hacerlo llorar de impotencia

“(…) lloré de coraje, son cosas que pasan, somos humanos y tienes errores y a veces pasan cosas en contra de tu voluntad”, indicó Montero al programa “Hoy”.

Finalizando su participación en el citado programa, Montero afirmó que volvió a verse las caras con Osorio en las afueras de Televisa, destacando que no tiene ningún malestar con el actor en la actualidad.

En esa línea, reveló que tiene una gran admiración por la manera en que lo ayudó en el medio actoral, aclarando que no quiso que este problema los distanciara.

“Él siempre me ha ayudado mucho con la cuestión artística y en lo personal, mucho. Todo el proyecto estuvimos hablando mucho, de hecho, fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice. Estábamos con un ritmo de trabajo muy pesado” , indicó.

HIZO MEA CULPA

Como cereza del pastel, añadió que asumirá sus errores y defectos, indicando que por esta razón hizo pública su ayuda en redes para lograr superar todos los problemas que lo rodean.

“Siempre hay que aceptar tus errores, para eso vine al programa Hoy, para hablar de lo que pasó. Y siempre que yo tengo algún problema, siempre doy la cara y lo aclaro, lo asumo y lo acepto. En este caso, si yo tengo algún problema, como lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso lo que me estás preguntando, yo siempre me atiendo y trato de hacerlo, ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo”, sentenció.