Son una pareja de actores famosos en México y todo su entorno sabe a que se dedica; sin embargo, sus pequeños hijos, con quienes conviven todos los días, no lo saben. Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas tienen una historia de amor muchos años y fruto de ella nacieron dos mellizos, Máxima y León, quienes por ahora no saben a qué se dedican sus padres.

Los histriones están casados desde 2011 y en 2018 se convirtieron en padres de dos mellizos. Concibieron a sus dos retoños, quienes se han vuelto su prioridad más allá de sus prolíficas carreras como intérpretes de telenovelas.

No en vano, Álvarez dejó temporalmente su carrera artística por cinco años y recién hace poco volvió a las grabaciones. Es precisamente ese contexto el que ha hecho que sus engreídos no sepan en realidad a qué se dedican sus progenitores.

Junto a sus pequeños Máxima y León (Foto: Elizabeth Álvarez / Instagram)

¿QUÉ CREEN LOS HIJOS DE ELIZABETH ÁLVAREZ Y JORGE SALINAS QUE HACEN SUS PADRES?

En una entrevista con el programa “Sale el sol”, del último 29 de diciembre pasado, la artista reveló que a pesar de que sus hijos tienen actualmente siete años no saben en sí en qué trabajan sus papás.

“Mis hijos no saben que soy actriz, ni que mi esposo es actor”, explicó Álvarez. “Ellos saben que su mamá hace contenido. Es chef, cocina. Tiene su canal de YouTube. O sea saben que trabajo para empresas y hago cosas, pero expresamente no saben qué hago”, agregó.

Respecto a su esposo, Elizabeth señaló que sus hijos al verlo leer libretos de actuación todo el tiempo creen que es un hombre que se dedica a leer y prepararse mucho. “Como lo ven todo el tiempo estudiando, leyendo. Dicen ‘Mi papá estudia mucho’. Y les digo ‘Sí, tu papá se prepara mucho. Es un hombre muy inteligente”, aseveró.

ELIZABETH ÁLVAREZ SEÑALA QUE SUS HIJOS NO VEN TELEVISIÓN NI NOVELAS

En marzo de 2022, en un encuentro con los medios durante la presentación de la telenovela “La Herencia”, Álvarez confesó que sus pequeños se mantienen ajenos a la pantalla chica. “Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco”, afirmó la celeb.

“Mis hijos no me ven en televisión, mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás. Eso es lo que ven mis hijos de mí: que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”, puntualizó en aquella ocasión.