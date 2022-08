Elvis Crespo volvió a ser tendencia luego de que Bab Bunny presentase el videoclip de “Neverita”, su último sencillo y en el que rinde homenaje al video del recordado éxito del intérprete estadounidense, “Suavemente”. Precisamente, esa exposición ha hecho que varios usuarios en redes sociales recuerden la vez que fue detenido en un avión y tuvo que responder ante el FBI. En esta nota recuerda esa vergonzosa experiencia.

Hace poco, el reggaetonero estrenó su video musical y el tributo a la célebre canción de Crespo no pasó desapercibido; el mismo intérprete usó sus redes sociales para expresarse por el inesperado hecho. “De veras que me gustó muchísimo, me encantó”, indicó a través de un video en su Facebook.

“Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado hacer esa parte de mi historia, como lo es el video de ‘Suavemente’”, señaló Elvis. A raíz de ello, algunos internautas recordaron la ocasión en que el cantante fue retenido por el FBI tras un incidente en un avión.

¿POR QUÉ ELVIS CRESPO FUE DETENIDO POR EL FBI TRAS ABORDAR UN AVIÓN?

El hecho ocurrió en 2009, cuando Elvis Crespo -con 37 años- tuvo que responder ante el FBI en el aeropuerto de Miami después de ser descubierto masturbándose en su asiento de avión al lado de una mujer .

De acuerdo a lo reportado por diferentes medios, el incidente se suscitó a los 15 minutos de que el avión despegó de Houston. Crespo se cubrió con una manta, se bajó el pantalón y se masturbó. Minutos más tarde se destapó y le enseñó sus genitales a la mujer de a lado.

“No recuerdo haber hecho eso”, expresó al ser consultado por los medios Elvis Crespo, quien alegó haber subido al avión pasado de copas.

ELVIS CRESPO RECONOCE QUE SE MASTURBÓ EN UN AVIÓN Y POR ESO FUE DETENIDO POR EL FBI

Cinco años más tarde, el natural de Nueva York, Estados Unidos, admitió haber cometido ese acto vergonzoso y se mostró arrepentido . Vives atribuyó a ello a los problemas que tenía con el alcohol.

“Sí, yo estaba borracho... Eso fue uno de los momentos donde toqué fondo. Fue sumamente duro, duro y vergonzoso”, expresó el celebs, al tiempo que agregó que fueron los excesos y vicios los que perjudicaron sustancialmente su carrera.

“Al ir bajando mi popularidad me desesperé… No quería que se me fuera (el éxito) y ahí fue que poco a poco me fui involucrando en las drogas, alcohol, estupefacientes, mujeres y vicios”, confesó.