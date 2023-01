Es una de las actrices principales de la saga “Game of Thrones”, producción en donde ha vuelto a demostrar todo su talento; no obstante, como con toda historia, no todo es dulces y alegrías. Emilia Clarke reconoció recientemente que hubo escenas en las que se sintió avergonzada y terminó llorando. Entérate de cuáles se refiere.

La actriz, natural de Londres, Reino Unido, dialogó con el diario británico “Daily Mail” y allí recordó su pasó por la última temporada de la galardonada serie de HBO Max, en donde compartió escenas y créditos con Jason Momoa.

Precisamente hubo situaciones durante la grabación que le causaron bastante incomodidad y con las cuales no supo cómo lidiar al punto de terminar llorando de la vergüenza . Entérate a continuación a qué se refería Clarke.

Emilia participa en "Game of Thrones" desde 2011 (Foto: AFP)

LAS ESCENAS CON JASON MOMOA EN “GAME OF THRONES” QUE HICIERON LLORAR A EMILIA CLARKE

Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen, la madre de los dragones de “Game of Thrones” y por ello realizó diferentes escenas íntimas en toda la serie junto a Jason Momoa. Este hecho le causó gran incomodidad.

“Nunca antes había estado en un set de filmación como este (tan grande) y ahora estoy en un set de filmación completamente desnuda con todas estas personas, y no sé lo que estoy destinada a hacer, y no sé lo que se espera de mí, y no sé lo que quieres, y no sé lo que quiero”, expresó la artista.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE JASON MOMOA A LOS LLANTOS DE EMILIA CLARK EN “GAME OF THRONES”?

La actriz de 36 años aseguró que Momoa, quien también es el estelar de las películas de DC, “Aquaman”, la ayudó mucho en estas situaciones.

Jason la trataba con mucho cariño y respeto, por lo que procuraba mantenerla cómoda durante estas escenas, no solo por su compañerismo sino también porque se encontraban en una posición vergonzosa para ambos.

“Él estaba llorando más que yo. Sólo ahora me doy cuenta de lo afortunada que fui con eso, porque eso podría haber ido de muchas, muchas, muchas formas diferentes”, aseveró.