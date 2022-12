Desde lejos, los avatares y la raza de los Na’vi parecen ser exactamente iguales. Sin embargo, hay algunas diferencias en las criaturas sintéticas que permiten que los diferencien, tanto dentro como fuera de pantalla. Con la llegada de “Avatar: The Way of Water”(“Avatar: el camino del agua” en español), repasaremos estas características, pues la película también presentará a nuevas tribus.

Como lo dice su nombre, la nueva cinta de James Cameron se centrará en el aspecto marítimo del planeta Pandora y mostrarán a una tribu acuática de los Na’vi, llamados el clan Metkayina. Ya que pasan la mayor parte de su tiempo en el agua, su biología es diferente a la de los Na’vi que vimos en el 2009.

De la misma forma, los avatares seguirán siendo parte de la historia. Recordemos que estos fueron creados por los humanos de forma sintética, combinando el material genético de los locales y la persona que iba a ser su huésped.

En la primera entrega de “Avatar”, vimos que los exploradores como Jake Sully y la doctora Grace Augustine, controlaban sus cuerpos a distancia, como si estuvieran en un sueño. En el caso de Jake, él pudo transferir su conciencia al cuerpo de su avatar gracias a la ayuda del Árbol de las Almas.

Aparentemente, los seres sintéticos y los locales comparten muchas similitudes, pero existen algunas diferencias claras y aquí se las diremos.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS AVATARES Y LOS NA’VI?

La más grande diferencia entre los avatares y los Na’vi es que los primeros conservan muchos de sus rasgos humanos, como las cejas y los cinco dedos de los pies. Mientras tanto, los nativos de Pandora tan solo tienen cuatro dedos. Esto permite que los extranjeros puedan ser identificados, no solo por el público, sino también por los Na’vi, quienes desconfiaban de ellos (y con razón, pues en la primera cinta buscaban acabar con todo su planeta con tal de explotar sus recursos).

Jake Sully practicando tiro con un niño de la tribu Na'vi en "Avatar" (Foto: 20th Century Studios)

Hace tiempo, James Cameron, el director y guionista de la franquicia, explicó que los humanos mantienen estas características pues sus genes son dominantes y permanecen en el cuerpo artificial.

En una escena eliminada de “Avatar”, el personaje de Sigourney Weaver, la dra. Grace, estaba enseñando a niños Na’vi en su escuela y los hizo contar con los dedos. Allí se pudo ver, claramente, que ellos solo tenían cuatro y ella cinco.

LAS DIFERENCIAS DE LA NUEVA TRIBU DE LOS NA’VI

“Avatar: The Way of Water” presentará al clan de los Metkayina, quienes tienen diferencias incluso más evidentes que los avatares. Por lo que hemos visto en las imágenes promocionales y el tráiler, ellos tienen brazos y piernas en forma de aletas, las colas en forma de remos y piel ligeramente más verde.

Mientras que los Na’vi que viven en la superficie tienen ojos amarillos, sus contrapartes acuáticas poseen ojos azul verdosos mucho más grandes. Asimismo, en sus cuerpos llevan tatuajes, algo que no se ha visto anteriormente, y parecen tener un significado especial.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “AVATAR: THE WAY OF WATER”