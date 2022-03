Ester Expósito, actriz que alcanzó la fama por la serie “Élite”, se encuentra grabando una nueva producción junto a Bárbara Mori y otros grandes talentos. Este proyecto hace que la celebridad pase por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en más de una ocasión y recientemente vivió un tenso momento con un reportero.

Resulta que un reportero del programa “Chismorreo” fue en busca de la actriz al aeropuerto y Expósito no quiso responder a las preguntas del hombre de prensa.

Ester indicó que no deseaba declarar porque no se sentía cómoda. La celebridad vestía ropa holgada y lentes oscuros para no ser reconocida por los fans.

“Es un poco incómodo esto. O sea la gente me va a ver así ¿no? No es buen momento. Gracias”, expresó Expósito.

El periodista tomó la actitud de Ester Expósito de mala manera y antes de retirarse le pidió mayor humildad con la prensa: “Cuando se te baje un poquito la fama y todo, platicamos”.

Ester Expósito no se quedó callada y le respondió al reportero con un tono molesto: “Cuando seas educado, hablamos”.

