A sus 35 años, Gerard Piqué sabe lo que es saborear las mieles del triunfo, y no solo nos referimos a los títulos que ha ganado con su club, el FC Barcelona, sino a lo que todo futbolista anhela: ser campeón del mundo tal como lo consiguió con la selección de España en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010.

Si bien, el defensa - tras iniciar su 13va temporada con el equipo azulgrana en octubre de 2020 - había renovado su contrato hasta 2024, aunque la duración de este dependería de los partidos que jugara en la temporada 2021-22, la noticia de su retiro del fútbol ha dejado en shock a sus seguidores y a los amantes del balompié.

A través de un emotivo video, donde se ve su presente y pasado, el jugador dio a conocer su decisión: “Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien hable de mí. Como muchos saben, soy del Barza desde siempre (…). Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barza y últimamente he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños: que llegaría al primer equipo del Barza, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre”.

“Hace 25 años entré al Barza, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo, el Barza me lo ha dado todo. Vosotros culés me lo han dado todo y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barza no habrá ningún otro equipo y así será”, menciona en el clip, en el que hace referencia que su último partido en el Camp Nou será este sábado 5 de noviembre de 2022 frente a Almería.

Debido a que Piqué ha logrado decenas de títulos con su equipo, te contamos algunas cosas que quizá no sabías sobre el deportista, quien al final de su clip anunció que retornará tarde o temprano al Barcelona, mientras tanto alentará como un hincha.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

DATOS QUE DESCONOCÍAS SOBRE GERARD PIQUÉ

A continuación, diez datos que posiblemente desconocías sobre Gerard Piqué, quien en junio de este 2022 anunció su separación de Shakira después de doce años de relación y dos hijos en común.

1. GERARD PIQUÉ SE APELLIDA BERNABÉU

Tomando en cuenta que el eterno equipo rival del FC Barcelona es Real Madrid, resulta increíble creer que Gerard Piqué se apellide Bernabéu. Sí, el apellido del legendario presidente de los ‘Merengues’, Santiago Bernabéu, quien al tener gran influencia hizo que su estadio lleve su nombre.

Por tanto, el nombre completo del jugador azulgrana es Gerard Pique Bernabéu, debido a que su madre es Montserrat Bernabéu, cuyo padre fue Amador Bernabéu, vicepresidente del F. C. Barcelona y delegado de la Real Federación Española de Fútbol. Tomando en cuenta esta información, ¿quién imaginaría que los Bernabéu comandaron los dos equipos más importantes del fútbol español?

2. DE NIÑO TUVO UN ACCIDENTE QUE LO DEJÓ EN COMA

Desde que era muy pequeño, a Gerard Piqué lo único que le interesaba era tener un balón a su lado. Cuando empezó a caminar, este se convirtió en su mejor amigo, pues no lo dejaba ni un momento, pero una vez, casi le cuesta la vida.

A los 17 meses, mientras jugaba en la terraza de sus abuelos, en su afán de alcanzar su pelota, cayó por las gradas y tuvo que ser hospitalizado. Él estuvo en coma por dos días, pero por fortuna despertó.

3. JUGÓ CON CRISTIANO RONALDO EN EL MANCHESTER UNITED

Aunque se había formado desde categorías inferiores en el FC Barcelona, el primer contrato profesional que tuvo Gerard Piqué como futbolista fue en 2004 con el Manchester United, donde terminó de formarse como profesional.

En este club de la Premier League, coincidió con Cristiano Ronaldo, quien había llegado al equipo un año antes y con el que entabló una gran amistad, que quedó inmortalizada en fotos de aquella época.

Cristiano Ronaldo y Gerard Piqué reaccionan durante una sesión de entrenamiento del equipo en el complejo de entrenamiento de Carrington en Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 28 de abril de 2008 (Foto: Andrew Yates / AFP)

4. AMISTAD DE DÉCADAS CON LIONEL MESSI

Tanto Gerard Piqué y Lionel Messi han sido dos piezas fundamentales para el once titular del Barcelona. Ambos se formaron en las categorías inferiores del Barcelona, de las cuales formaron equipo, por ello mantienen una amistad de décadas.

Al haber nacido en la generación de jugadores del año 1987, se codearon con Cesc Fábregas, Marc Valiente, Víctor Vázquez o Marc Pedraza.

5. SU ÍDOLO FUE FERNANDO HIERRO, DEL REAL MADRID

En declaraciones a Sky Sports, Gerard Piqué dio a conocer que cuando era niño su ídolo fue Fernando Hierro. Sí, el exjugador histórico del Real Madrid, quien también era considerado un caballero con clase, pues era muy respetado rivales de otros equipos.

“Siempre me fijaba en los jugadores que ocupaban mi posición”, manifestó el defensa, quien señalo que también admiraba a Rio Ferdinand, Charles Puyol o Gabriel Milito.

6. GERARD PIQUÉ FUE APODADO ‘PIQUENBAUER’

Cuando ya jugaba por el equipo azulgrana, bajo el mando de Pep Guardiola, la carrera de Piqué creció rápidamente y debido a su gran desempeño fue comparado con Franz Beckenbauer, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos al ganar dos balones de oro siendo el primer defensa en lograr está hazaña.

Gerard fue apodado ‘Piquenbauer’. Respecto a este sobrenombre, el legendario alemán señaló que estaba muy honrado de que alguien más llevase ese apelativo.

Cuando Gerard Piqué celebró después del partido de fútbol de la liga española entre el Getafe CF y el FC Barcelona en el estadio Col. Alfonso Pérez de Getafe el 28 de septiembre de 2019 (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

7. PIQUÉ ES UNO DE LOS JUGADORES EN GANAR CHAMPIONS CONSECUTIVAS CON DIFERENTES EQUIPOS

Piqué tiene el privilegio de haber ganado Champions League consecutivas con equipos diferentes. El primero fue con el Manchester United en 2008 y al año siguiente, 2009, con el FC Barcelona.

De esta forma, se convirtió en el tercer jugador en la historia en ganar la Liga de Campeones dos años seguidos con dos equipos diferentes, después de Marcel Desailly y Paulo Sousa.

8. SUS PROYECTOS EMPRESARIALES

Además del fútbol, Gerard Piqué ha emprendido proyectos empresariales. Uno de ellos es Kosmos, compañía dedicada al desarrollo de proyectos deportivos, la cual fue fundada en 2017 en Barcelona. Su propósito es construir una cartera global de empresas de deportes, medios y entretenimiento de alta calidad.

En el plano deportivo, es propietario del club de fútbol español FC Andorra, que compró en diciembre de 2018; asimismo, tiene desde 2019 la participación mayoritaria del equipo español de fútbol Gimnàstic Manresa.

9. TUVO QUE CERRAR UNA EMPRESA

En 2012, el mundialista fundó Kerad Games en Barcelona. Esta empresa estaba dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de juegos on-line.

Sin embargo, este desarrollador boutique de juegos y aplicaciones móviles como “Golden Manager”, tuvo que cerrar por las grandes pérdidas financieras que tuvo.

10. ¿QUÉ ARTISTAS LE GUSTA A GERARD PIQUÉ?

Aunque muchos podrían suponer que al inicio de su relación con Shakira, a Gerard Piqué le habría gustado las canciones de la intérprete de “Ojos así”, el futbolista tiene otros artistas, y no, ninguna es la madre de sus hijos.

Lady Gaga, U2 y Rihanna están en la preferencia del jugador, quien tiene su playlist para disfrutar de sus exitosos temas en todo momento.