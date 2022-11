Una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo era la que conformaban el modelo Christian Estrada y la actriz María Fernanda Quiroz, también conocida como Ferka. Ambos pasaron de disfrutar un buen romance a tomar caminos separados luego de más de 2 años de convivencia. Ante ello, muchos se han preguntado ¿cuál fue el motivo de su separación?

Su romance inició alrededor del 2020 cuando el modelo fue invitado a participar del programa “Guerreros 2020″ y desde aquella ocasión quedó impactado con la presencia de María Fernanda, también conocida como Ferka.

“Nos caímos muy mal al principio, pero yo sí decía, ‘ay qué buena está’, pero poco a poco. Yo en ese entonces tenía novia en Miami y le contaba mis cosas a Ferka, éramos súper cuates y me daba consejos. Nos empezamos a llevar y hasta que un día dije, ‘no, mi amiga no vas a ser’. Empezamos a ir a fiestas”, reveló el modelo en el 2021 en entrevista con el canal de YouTube “Pinky Promise”, según Las Estrelas.

Tras ello, iniciaron una etapa de romance que los llevó a convertirse en padres; sin embargo, todo cambiaría en septiembre de 2022 cuando se oyeron los primeros rumores de una supuesta ruptura amorosa.

Distintos medios internacionales dieron cuenta de la situación que atravesaba la pareja, aunque ellos lo negaron, según indica El Heraldo. Pero, hoy en día, los rumores se confirmaron.

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada (Foto: María Fernanda Quiroz / Instagram)

¿QUÉ OCASIONÓ LA SEPARACIÓN DE CHRISTIAN ESTRADA Y FERKA?

El pasado 1 de noviembre, Ferka conversó en el programa “Hoy” respecto a la decisión de alejarse de su pareja, quien también es el padre de su hijo.

“Estoy pasando mi proceso de separación, doloroso, pero con amor. Lo quiero hacer de la mejor manera (…) Terminé mi separación, a un mes de darme el anillo, de que había boda, vivíamos juntos y que había mucho amor. Chicas, lo único que les digo es que se hagan caso cada vez que vean un foco rojo, yo no supe poner límites a tiempo, no lo hice”, señaló Ferka.

Entre lágrimas, la actriz reconoció que a pesar de amar a esa persona (su pareja) decidió poner límites a la situación que atravesaba.

“Me confundí, me enamoré, me cegué y no me gustó y decidí poner este alto porque hay violencia”, anotó.

Ferka junto a Christian Estrada (Foto: María Fernanda Quiroz / Instagram)

FERKA ESTABA ILUSIONADA CON SU FAMILIA

En otro momento de la entrevista, María Fernanda comentó que ella estaba muy ilusionada con la familia que había formado con su esposo y su hijo.

“Creía en que agarrarlo de la mano, juntos, podíamos con muchas cosas. También porque quería algo diferente para mi hijo, porque yo vengo de padres divorciados y quería que esta vez sí funcionara (...) No importa cuando te des cuenta”, sentenció.

María Fernanda Quiroz (Foto: María Fernanda Quiroz / Instagram)

VIDEO DE LA ENTREVISTA A FERKA