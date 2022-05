Después de una larga espera por la pandemia, Francisca Lachapel celebró su boda por religioso con Francesco Zampogna. Se llevó a cabo en República Dominica y la presentadora deslumbró a todos con sus increíbles atuendos.

La exreina de belleza compartió su hermosa y emotiva ceremonia con todos sus seguidores por medio del programa que tanto quiere, “Despierta América”. Por ello, se pudo observar cómo juró amor eterno al empresario italiano, así como momentos divertidos entre baile, música y amigos.

Francisca le había dado un intento a la vida de casados anteriormente, pero terminó divorciándose de Rocky Lachapel. Sin embargo, ahora su relación con Zampogna parece más fuerte que nunca.

Además, utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas de las fotografías del evento. Algo que llamó la atención de sus seguidores fueron las diversas prendas que utilizó ese día.

LOS TRES VESTIDOS

La despampanante conductora no solo tuvo un atuendo, sino que realizó dos cambios más de vestuario que dejaron a todos sorprendidos.

Llevó diseños de Monique Lhuillier, Giannina Azar y la tienda Bride to Be, de República Dominicana.

EL QUE USÓ EN LA IGLESIA

El primer vestido era perfecto para decir “sí, acepto”. Tenía una hermosa tela blanca con bordados de encaje y un escote en V bastante pronunciado. Asimismo, contaba con una cola, un velo largo y una tiara.

La pieza diseñada por Monique Lhuillier fue un regalo de la familia de su esposo que, sin duda, hizo que este fuera un día mágico.

Francisca Lachapel se casó con Francesco Zampogna en República Dominicana (Foto: People En Español)

“Yo salí a probarme vestidos para saber lo que quería. Fuimos a este lugar en Miami, a una tienda de vestidos y ahí me medí vestidos. [Cuando] me puse el que me voy a poner en la iglesia, fue amor a primera vista y me lo regaló la familia de Francesco”, contó en exclusiva a People en Español.

EL TRAJE DE LA FIESTA

Para iniciar la recepción, la presentadora utilizó un vestido completamente diferente diseñado por Giannina Azar, una compatriota suya.

Tenía una silueta mucho más entallada que el anterior y un corte strapless. Además, lo que más resaltó fue el detalle bastante grande de pedrería. De esta forma, le daba un poco más de movilidad, pero mantenía un aspecto elegante.

Francisca Lachapel utilizó tres vestidos diferentes el día de su boda (Foto: People En Español / Jochy Fersobe)

CON EL QUE FINALIZÓ LA NOCHE

Luego de muchas horas de cantar y bailar a más no poder, Francisca se cambió a algo mucho más cómodo. Se puso un vestido de cóctel corto que también era blanco y llevaba detalles de encaje.

Esta última prenda fue de la tienda “Bride to Be”, ubicada en República Dominica. Además, cambió sus zapatos de tacos altos por unas zapatillas a juego, las cuales desgastó en la pista de baile.