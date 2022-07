En la actualidad su nombre está relacionada con “Wonder Woman” o “La Mujer Maravilla”, y es una de las actrices más carismáticas de la industria cinematográfica. Sin embargo, hace unos 7 años la realidad parecía ser otra: Gal Gadot sentía que no estaba cerca de llegar a ese escaparate para posicionar su carrera artística y hasta pensó en retomar sus estudios universitarios.

La artista, natural de Israel, tuvo su primera aparición hollywoodense en 2009 en “Fast & Furious 4 ”, o “Rápido y Furiosos 4” en español. Luego de ella, participó en las siguientes entregas de la saga taquillera pero ella andaba en busca de esa oportunidad para mostrar sus cualidades como estelar.

Para conseguir ello, tuvo que viajar una y otra vez desde Tel Aviv hacia la meca del cine, Hollywood, aunque casi siempre sin saber si tendría éxito.

“Llegué a un punto en el que simplemente no quería volver a tener que pasar por todo eso, porque recibí demasiadas decepciones. Ibas a una audición y luego recibías una llamada de teléfono, luego tenías otra llamada y después una prueba de cámara. En ese momento la gente te daba esperanzas diciéndote que el papel te va a cambiar la vida, y al final resulta que te quedas sin él”, contó en una entrevista la artista de 37 años.

Su primera aparición como "Wonder Woman" fue en 2016 con "Batman vs Superman: El amanecer de la justicia" (Foto: Gal Gadot / Instagram)

GAL GADOT, SUS PRIMEROS PASOS, ANTES DE SER LA ESTRELLA DE “WONDER WOMAN”

Su camino frente a las cámaras comenzó en 2004, cuando apenas tenía 18 años, pero no fue precisamente en una película o serie, sino en la competencia de Miss Israel. Gal Gadot se quedó con la corona y participó en el Miss Universo, aunque sin mayor éxito.

Sin embargo, esa chispita frente a la audiencia la motivó a estudiar audición y con el tiempo obtuvo su primer papel para una cinta de TV, “Bubot”, en 2007. No obstante, antes, en 2005 -con 20 años de edad- cumplió el servicio militar obligatorio israelí, que duró dos años, tiempo en donde sirvió como entrenadora de combate.

Una vez terminado su servicio retomó la actuación, a la vez que continuaba con sus estudios universitario en la Reichman Law School, en Herzliya, en Israel.

¿QUÉ ESTUDIÓ EN LA UNIVERSIDAD GAL GADOT ANTES DE SER ACTRIZ Y CONVERTIRSE EN “WONDER WOMAN”?

En la Reichman Law School, la celebs cursó la carrera de derecho, profesión que no terminó por empezar a dedicarse de lleno a las audiciones y pruebas actorales. No obstante, cuando ya conseguía papeles secundarios y estaba entrampada en la búsqueda de obtener un rol más protagónico pensó en dejar su sueño en los Estados Unidos y volver a Israel.

“Antes de conseguir ‘Wonder Woman’ no dejaba de pensar en que lo mejor hubiera sido no volver nunca a Los Ángeles. En ese momento estaba convencida de que lo más conveniente sería quedarme en Israel, trabajar de vez en cuando como actriz, regresar a la universidad (a estudiar derecho) y hacer cualquier otra cosa que me gustara”, aseveró en una entrevista que fue recopilada por Cosmopolitan.