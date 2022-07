Es una de las presentadoras en la actualidad en México cuya presencia más revuelo y polémica genera en redes sociales. Galilea Montijo, también actriz de profesión, es una de las principales presentadoras del programa “Neta divinas”, magazine en el que siempre emite sus opiniones sin filtro alguno; es decir, con respeto expresa su sentir más allá de los prejuicios o críticas. Aún así, la andanada de cuestionamientos nunca faltan.

La conductora de 49 años, quien se estrenó en los melodramas en 1995 con “El premio mayor”, lleva más de dos décadas en la conducción de programas y magazines. Su primera vez fue en 2001 en “Vida TV”. Desde ahí ha sabido desarrollar una prolífica carrera por diversas televisoras de México, aunque los “peros” nunca han faltado.

Ya sea por su estilo o por su opiniones, Galilea Montijo siempre ha recibido todo tipo de críticas y ahora en tiempos donde las redes sociales forman parte del día a día, los “haters” han ganando un rol preponderante.

La artista junto a su esposo Fernando Reina (Foto: El Universal)

¿POR QUÉ GALILEA MONTIJO DECIDIÓ BLOQUEAR LOS COMENTARIOS EN SU CUENTA DE INSTAGRAM?

La estrella de la televisión dio detalles al respecto en uno de los últimos shows del programa “Netas Divinas”, donde comparte escena con Daniela Magún, Natalia Téllez, Paola Rojas y Consuelo Duval. Allí se refirió al bullying y contenido “hater” que deben soportar.

“Hablando del bullying de gente que no conoces y no te conoce, ¿no creen que viviríamos más felices sin los comentarios de Instagram? Que tenemos la opción de cerrarlos, yo ya los cerré hace un rato y no saben que felicidad me da. También que no existieran los ‘likes’, ¿están de acuerdo?”, aseveró.

“Me queda claro que es una herramienta, es otra manera, pero también nosotros permitimos esta parte de comentarios”, agregó. Enseguida Natalia le siguió el hilo y acotó: “Me parece lo que dices porque creo que la plataforma está muy bien, pero la manera en la que la rankean es echar a una sociedad a andar en competencia”.

“Y de alguna manera propicia el linchamiento”, apuntó Rojas, a lo que Montijo adicionó: “Solamente basta que uno comience con el comentario y se desatan miles”.

La mexicana Galilea Montijo junto a todo el panel que conforma "Netas divinas" (Foto: Galilea Montijo/Instagram)

GALILEA MONTIJO ASEGURA QUE TAMBIÉN DECIDIÓ BLOQUEAR LOS COMENTARIOS POR EL BIENESTAR DE SU HIJO

En la misma secuencia, la celebs explicó que cuando era soltera, el comentario del resto le valía, pero ahora tiene un pequeño por el que velar: su hijo Mateo, quien ya lee y de cuando en cuando ingresa a su perfil en redes sociales a ver qué ocurre.

“Es: ‘Mamá, ¿por qué te dicen esto?’, y yo: ‘Cuando estés más grande ya platicaremos’, pero es esta parte de estarle explicando a cada rato”, indicó Montijo, quien reafirmó que se siente satisfecha con la decisión de haber eliminado la opción de comentarios. “Desde que cerré comentarios ya ni tiempo tengo de enojarme”, resaltó la también conductora del programa “Hoy”, que se emite por Televisa.