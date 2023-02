Durante las últimas emisiones del programa “Hoy”, una de las invitadas tuvo un exceso verbal al expresarse y Galilea Montijo, presentadora del magazine de Televisa, se mostró empática con esta y recordó -a forma de distender el asunto- la vez que fue “censurada” en su estreno en “Netas Divinas”, el otro espacio televisivo que conduce.

Los errores a la hora de producir un programa en vivo son recurrentes y hace poco ocurrió en el programa que lidera Andrea Legarreta y Montijo. Kika Edgar, invitada del pasado 7 de febrero, no midió sus palabras y se le escapó una grosería.

“¡Ay cabrón!”, dijo Kika durante su participación. A pesar de que todos escucharon la fuerte palabra, las conductoras se limitaron a reír y le dijeron que no se preocupara que estaba en un programa en vivo y eso tipo de cosas suelen suceder.

“No te preocupes, sigue, estamos en un programa en vivo”, expresó Galilea Montijo ante las cámaras de televisión. Inmediatamente después comentó la anécdota que ella protagonizó en otro programa.

LA VEZ QUE GALILEA MONTIJO FUE “CENSURADA” EN SU DEBUT EN “NETAS DIVINAS”

Galilea Montijo aseveró que ella sí sirve para el programa “Miembros al aire”, pues no teme en decir groserías y de hecho, se contiene mucho en el matutino, ya que este se transmite en un horario familiar.

“El primer programa me dijeron ‘se tú’ y yo: ‘¿pero de verdad puedo decir lo que quiera? (me respondieron que sí) y entonces cuando termina el programa voltea y me dice la productora: ‘vamos a tener que editarlo porque sí es neta, pero no tan neta’”, relató.

“Hay una palabra con la ‘v’ que no se puede decir, yo sí la digo mucho. Entonces, cuando termina el programa... yo comencé a contar que si mi parto, que si esto, que si el otro y me dice la productora: ‘Vamos a tener que editarlo porque sí es neta, pero no tan neta’”, agregó.

Como era de esperarse, la anécdota fue bien recibida por sus acompañantes en el set y sus fans en redes sociales.

ASÍ FUE LA PRIMERA APARICIÓN DE GALILEA MONTIJO EN “NETAS DIVINAS”

El 11 de mayo de 2022, Galilea debutó en “Netas Divinas” y abordó un tema bastante controversial, ya que tocó temas sobre las relaciones tóxicas.

La exconcursante de Big Brother relató que en el pasado llegó a mantenerse en romances que no le hacían mucho bien.

“Los más tóxico... seguir en esas relaciones tóxicas. Te das cuenta [del] por qué yo permitía tanta relación tóxica... claro, nunca vi a una mamá, un papá, como se llevaran en casa. Entonces para mí, en el primer momento donde yo descubrí que fueron así, donde hubo de alguna manera esta parte tóxica en una relación o una falta de respeto, pues yo pensé que así era”, expresó la celeb de 49 años.