Georgina Rodríguez, novia de la estrella Cristiano Ronaldo, fue tendencia en redes sociales luego de disfrutar sus vacaciones junto a toda su familia en una exclusiva zona de Madrid, además de poseer un particular look que comparte junto a sus pequeñas Eva y Alana. Entérate más aquí.

La flamante novia de la ex estrella de Real Madrid no pierde el tiempo y sigue disfrutando sus vacaciones al máximo junto a toda su familia en la capital española. Y es que la argento-mexicana Georgina Rodríguez fue tendencia en redes sociales hace unas cuantas horas debido a un hecho en particular.

Y es que, en estos momentos, Georgina se encuentra junto a sus cinco hijos: Cristiano Jr., de 11 años, los mellizos Eva y Mateo, de 4 años; Alana Martina, también de 4; y la recién nacida Bella Esmeralda.

Recordemos que, tras la fatídica pérdida de uno de sus hijos, la supermodelo ha logrado despejar su mente asistiendo al concierto de Rosalía o visitando el hotel de su pareja, en donde aprovechó para tomarse unas cuantas fotografías que subió a sus redes sociales.

En tales fotografías podemos ver a Georgina luciendo una nueva apariencia hecha con trencitas en su cabello, algo que pudo replicar en sus pequeñas Eva y Alana Martina, quienes al parecer no dejan de seguirle el paso a su madre al evidenciar la soltura que muestran en redes sociales.

Y es que la pequeña Alana Martina presume un estilo de boxeadora y extensiones, mientras que su hermana Eva posee un flequillo recto y unas trenzas con dos coletas altas.

La modelo junto a sus hijas producto del amor con el futbolista Cristiano Ronaldo (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

Vale resaltar que las pequeñas resaltan por la felicidad al verse tal y como su madre, a lo que sus fanáticos resaltaron la facilidad de manejo ante cámaras que tienen las hijas de Cristiano Ronaldo.