La canción que Shakira lanzó a inicios de año con Bizarrap, ‘Music Session #53′, sigue dejando rezago en la relación con su expareja Gerard Piqué, su exsuegra Montserrat Bernabeu y la actual pareja del deportista, Clara Chía Martí.

Por si fuera poco, la colombiana ha seguido alborotando las redes sociales, pues justo en el Día San Valentín subió a sus cuentas un video en casa, trapeando el piso y bailando al ritmo del tema ‘Kill Bill: I might kill my ex (“Mataría a mi ex”)’ de SZA.

“Odio verte con otra chica, sé que eres feliz. Odio verte feliz si no soy yo la que conduce. Soy tan madura, soy tan madura. Soy tan madura que conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres. No quiero ninguno, solo te quiero a ti. Si no puedo tenerte, nadie debería”, dice parte de la letra de la canción.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ACTUAL ENTRE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ?

Los ataques de Shakira no han cesado y la tensión de ambas partes sigue más fuerte que nunca. Por ejemplo, cuando sus hijos deben pasar el día con papá o mamá, ellos nunca se cruzan y tratan de evitarse en todo momento.

Una de las escenas más increíbles se dio cuando les tocó coincidir en los partidos de béisbol de su hijo Milan, pues según registró y aseguró la prensa española Shakira le alzó el dedo medio al padre de sus herederos.

Shakira tuvo este gesto poco feliz con Gerard Piqué, según prensa española (Foto: GTRES)

¿CÓMO REACCIONÓ GERARD PIQUÉ AL REENCONTRARSE CON SHAKIRA?

La escena se repetiría semanas después, cuando Shakira y Piqué se cruzaron a muy pocos metros en un polideportivo. La cantante colombiana decidió colocarse en primera fila para animar con emoción a su hijo, mientras que Piqué se fue a uno de los últimos bancos para pasar desapercibido.

Ambos ni se miraron en todo el partido. Incluso se vio que Shakira llegó al partido con su otro hijo, Sasha, mientras que Piqué estaba en total soledad. Por si fuera poco, se reveló que el propio Milan está al tanto de las andanzas de su padre.

“Si no me muevo no me hace otra canción”, “Si no me muevo clara-mente no me verá”, “Lo tienen castigado en la esquina”, comentaron algunos internautas con tono de burla en redes sociales.

Para remate, horas después la cantautora reveló con una foto suya el lanzamiento de la nueva sudadera diseñada por su sobrina Isabella Mebarak, inspirada en su frase “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, la cual tiene un costo de 60 dólares y se agotó rápidamente en su web oficial.