Tras su reciente retiro de los campos de juego, el futbolista Gerard Piqué no ha dejado de acaparar portadas de revistas y telediarios en todo el mundo. Si bien el ex de Shakira publicó un emotivo para dar cuenta de su decisión, diversos rumores en torno a su jubilación futbolística han comenzado a proliferar en todas las redes sociales. ¿Tendrá algo que ver su ex novia? Acá te lo contamos.

La mañana del jueves 3 de noviembre fue una fecha emotiva para el barcelonismo y el mundo del fútbol en general: Gerard Piqué, defensa y leyenda de la entidad blaugrana, anunciaba su retiro en medio de la polémica separación que tuvo con su ex novia Shakira y su abrupto romance con la joven Clara Chía Martí.

“Culés, hace semanas y meses que la gente habla de mí... Ahora soy yo el que os hable de mí”, fueron las palabras que usó el defensa catalán durante el metraje publicado en sus redes sociales. Fue tal la repercusión del clip que solo en Twitter tiene, hasta la fecha , más de 16 millones de visualizaciones en menos de 48 horas.

Asimismo, el jugador Campeón del Mundo notificó que este sábado será el último partido que dispute con casaquilla blaugrana. Eso sí, no detalló las causas principales de tal decisión.

LA VERDADERA RAZÓN DEL RETIRO DE GERARD PIQUÉ

Al respecto, el periodista Jordi Martín comentó algunas de las razones de la jubilación del deportista de 35 años.

“Está terriblemente mal y la presión le ha obligado a retirarse”, fue lo que aseveró el comunicador catalán al conocido medio español “Informa Radio”.

Tras terminar su romance con Shakira, el catalán oficializó su romance con Clara Chía Marti (Foto: Revista Hola España)

Asimismo, el reportero añadió que la decisión de Piqué ya estaba tomada desde hace días, aunque le sorprendió que fuese el jueves 3 el día que lo anunciase vía redes sociales.

“No estaba previsto que fuera hoy. La decisión la toma ayer y cuando pide el video todo el mundo entendía que la retirada iba a ser después del Mundial”, sostuvo Jordi Martin.

El catalán estuvo en la época dorada del Fútbol Club Barcelona (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

Del mismo modo, dijo que sus aspiraciones dentro de la directiva de Barcelona también influyeron en esta decisión. “Ha sorprendido muchísimo a todo su entorno. ¿Por qué sucede esta decisión así tan rápido, a mitad de temporada, cuando el Barcelona tampoco es que vaya tan sobrado de defensas? Esto es una decisión provocada porque él quiere ser presidente del Club algún día y ahora su relación está muy deteriorada con el Barça”.