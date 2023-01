NO LO TOLERA. El escándalo mediático entre Gerard Piqué y Shakira continúa dando qué hablar. Esta vez, durante la transmisión EN VIVO de la Kings League, el exfubolista del Barcelona se mostró totalmente incómodo cuando el DJ Mario le preguntó otra vez por la canción de la cantante colombiana.

“ Tengo una pregunta para Piqué, ¿Cuál es tu sesión de Bizarrap de favorita? ”, fue la consulta para Piqué en medio de la última canción de Shakira, que forma parte de la sesión 53 de Bzrp.

Evidentemente fastidiado, el pelotero aseguró que desconoce todos los números, pero no dudó en mencionar que la última le gustó mucho, en referencia a la canción de Quevedo.

“ Es que no sé los números de verdad, no tengo ni idea . Te lo diría, pero no sé, la más reciente, jaja. Esa de ‘Quédate’”, acotó.

PADRE DE SHAKIRA REACCIONA A CANCIÓN CONTRA PIQUÉ

De acuerdo a las comunicadoras y expertas en el tema Shakira y Gerard Piqué, las “Mamarazzis”, Laura Fa y Lorena Vásquez, el padre de Gerard habría usado su perfil de WhatsApp para reaccionar, de manera sarcástica, al hit del momento.

Según indican las periodistas, el catalán colgó una foto de la famosa película “Bailando con Lobos”, acompañado de la frase “Bailando con Lobas”. Tal mensaje ironiza la parte de la sesión 53 de Shakira, donde menciona “Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.