Todas aquellas personas que forman o formaron parte de Gerard Piqué y Shakira también vienen siendo interrogadas por estos días por la prensa de España. En ese sentido, Nuria Tomás, la otrora pareja del exfutbolista del Barcelona, fue abordada en el evento Eggsoeggso en Madrid y allí le consultaron por qué opinaba respecto a la forma cómo la colombiana ha canalizado sus emociones tras la mediática separación del catalán, en medio de las conocidas acusaciones de infidelidad.

Núria fue la primera novia conocida de Gerard. Él y la hija del conocido empresario Enrique Tomás mantuvieron una sólida relación que duró año y medio y que terminó en 2010 , poco después de la irrupción de “Shak” en la vida del entonces deportista.

Han transcurrido casi trece años de su romance y la también actriz confiesa que le resulta “increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años”.

Núria Tomás, expareja de Gerard Piqué, habló del exfutbolista y de Shakira. (Foto: Instagram)

NÚRIA TÓMAS, EX DE GERARD PIQUÉ, SE “SOLIDARIZA” CON SHAKIRA TRAS MENCIONAR A GERARD PIQUÉ EN SUS CANCIONES

“¿Qué opinas de que Shakira se haya referido indirectamente a su Gerard Piqué, que también es tu ex? Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle” afirmó con tino Nuria Tomás ante la pregunta de Europa Press

Una contestación con la que evita tomar posturas pero sí deja entrever que puede comprender que la artista gestione su dolor de la manera que lo está haciendo.

Karol G y Shakira estrenaron hace poco "TQG" (Foto: Karol G / YouTube)

NÚRIA TOMÁS, EX DE GERARD PIQUÉ, CUESTIONA A SHAKIRA POR MENCIONAR A CLARA CHÍA MARTÍ EN SUS CANCIONES

No obstante, consultada sobre qué le parece que Clara Chía también haya sido mencionada indirectamente en los temas de “Shak”, como el que compuso con Bizarrap y el último que elaboró con Karol G, “TQG”, Nuria no se mostró tan comprensiva.

“No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una”, acotó brevemente. Sobre Gerard y cómo está sobrellevando su separación y la presión mediática que está sufriendo en los últimos meses, silencio absoluto, porque “no he hablado nunca de él y no lo voy a hacer ahora”, sentenció.

Nuria Tomás está a punto de pasar por el altar con su pareja y padre de sus dos hijos, August Puig Bosch, de quien no duda en afirmar que es el hombre de su vida.