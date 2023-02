Gerard Piqué compartió muchos años con Lionel Messi en el FC Barcelona hasta la salida del argentino para fichar por el PSG. No obstante, el exdefensor de la selección española confesó que no ha felicitado a ‘Leo’ por su título en el Mundial de Qatar 2022.

El hoy empresario reveló por qué actualmente tiene una relación distante con el argentino, a quien no siguió durante su campaña previa a la final, donde se alzó con la ansiada Copa del Mundo para Argentina.

Messi no recibió la felicitación de Piqué por obtener la Copa del Mundo (Foto: AFP)

¿POR QUÉ GERARD PIQUÉ Y LIONEL MESSI HAN DEJADO DE HABLAR?

Piqué ha evitado referirse a Messi durante las últimas semanas, pese a que está en un ambiente futbolero. Esta vez no evadió el tema y dio las razones por las que ni siquiera ha tenido contacto con quien ha tenido una larga amistad.

“Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero, y todavía no he charlado con él (Messi) después de haber ganado la Copa del Mundo”, comentó Piqué en entrevista con el tiktoker John Nellis.

Estas declaraciones de Piqué han disparado las especulaciones por un final de amistad con Lionel Messi.

GERARD PIQUÉ ELIGIÓ AL MEJOR DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS: ¿MESSI O CRISTIANO?

La expareja de la cantante colombiana Shakira fue consultada por la persona más famosa que tiene registrada en su teléfono y por quién considera el mejor futbolista en los últimos 10 años, ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Sobre lo primero señaló a la artista y a ‘CR7′.

“En los últimos años elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo”, mencionó.

Piqué, uno de los creadores de la Kings League, sorprendió a los fanáticos del Barcelona cuando en noviembre de 2022 anunció su retiro del fútbol profesional.