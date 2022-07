La controversia entre Cynthia Klitbo y Niurka Marcos parece no tener final, sobre todo, luego de que la cubana confirmara su romance con el actor Juan Vidal en señal abierta. No obstante, un nuevo episodio de uno de los escándalos más sonados de todo México parece haber sido escrito por la ex de Juan Osorio, quien señaló al periodista Gustavo Adolfo como su “enemigo”. ¿Qué?

Todo sucedió durante la transmisión del programa “De primera mano”, y que mientras el presentador explicaba a la audiencia de su situación con la artista diciendo lo siguiente: “yo ya sabía que no me iba a querer tomar la llamada. Le hablé y le dije: ‘cubana, tómame un enlace con todo y tu hombre’. ¿Quieren ver lo que me contestó? Me lo acaba de mandar”.

A lo que la vedette contestó “Ese gustito no te lo voy a poder dar corazón, no mi amor”, evidenciando cierta tensión entre ambos personajes públicos.

Niurka Marcos junto a Juan Vidal (Foto: Niurka Marcos/Instagram)

Lejos de calmar las aguas, Niurka siguió con su alocución. “Ahora con eso de que tú eres compadre de la Klitbo estamos en bandos diferentes, te toca ser mi enemigo, así que haz tu mejor interpretación”.

JUAN VIDAL NO SE LLEVA CON GUSTAVO

En tal sentido, la famosa indicó que a Juan Vidal no le simpatiza para nada el polémico conductor: “A mi hombre no le gustas, no le caes bien, mi hombre sabe muy bien tu posición y me toca defenderlo. Con la pena, no te puedo consentir”.

Ante tales declaraciones, Gustavo respondió “En la próxima relación de Niurka nos veremos, no pasa nada”, agregando también que Niurka es “muy inteligente, ella sabe que esto es pasajero, que va a continuar en el medio. Juan Vidal no recuerdo, no atino a recordar uno solo de sus trabajos. Sí recuerdo que fue a Perú, que le consiguió trabajo y que ofendió a Klitbo, que le robó lana”.

Asimismo, el periodista siguió despotricando contra el actor, indicando que Niurka posee una vasta trayectoria en los medios, a diferencia de Juan Vidal.

“En eso radica la trayectoria de él. Pero Niurka es una mujer que tiene una prolífica carrera, así que nos volveremos a encontrar ahora que lo dejes”, finalizó Infante.