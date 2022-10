En este Halloween, los disfraces de terror más recurrentes son los de Jason de Viernes 13 y Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street. Precisamente el actor de este último filme, Robert Englund, fue visto hace unos horas, en pleno día de Halloween, haciendo mandatos en un supermercado de Los Ángeles, Estados Unidos.

De carácter risueño, la estrella de 75 años, apareció muy sonriente mientras conducía por la ciudad en su antiguo auto deportivo convertible Mercedes, según muestran las fotos exclusivas de DailyMail.com.

Su jornada incluyó un trabajo de dos horas en un estudio de grabación. Durante todo el día no dejó su look casual: Jeans, zapatos de cuero marrón y una camiseta Lacoste. Como buen acto, llevaba una copia de ‘The Unfolding’, un libro de sátira política de AM Homes.

Todo el mundo piensa que Englund es como el asesino de la ficción, pero más bien todo lo contrario, un ser humano humilde, bonachón y apreciado por los amigos.

Pesadilla en Elm Street se estrenó en los cines en 1984, con Englund interpretando al aterrador personaje de Freddy Krueger. Luego siguieron siete películas de la franquicia y el crossover Freddy vs. Jason de Friday The 13th de 2003.

EL PERSONAJE

De acuerdo a la película de terror, Freddy es el espíritu maligno de un niño asesino que fue liberado por la policía por un tecnicismo legal, pero luego los padres de sus víctimas lo atraparon y quemaron vivo. Es por eso que el personaje aparece con su aterrador rostro quemado y su guante característico con dedos afilados, su suéter rojo y verde y su sombrero Fedora, con los que aterrorizaba a los niños. Se mete en sus sueños y los mata en la vida real.

La excelente actuación de Englund allanó el camino para una franquicia mundial de terror que constaba de numerosas películas, además de series de televisión, novelas y cómics. Se sabe que el personaje de Freddy Krueger fue creado por el director de cine Wes Craven, quien también produjo la serie Scream, toda una leyenda.

NO TIENE HIJOS

Pese a su edad, Robert no tiene hijos y está casado con su tercera esposa, la decoradora de escenarios, Nancy Booth, desde 1988.

En la década del 70 hizo una prueba para interpretar los papeles de Luke Skywalker y Han Sol en Star Wars, pero no la pasó. Sin embargo, recomendó a un amigo para el personaje de Luke Skywalker. Ese amigo era Mark Hamill.

