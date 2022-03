Hande Erçel es una reconocida actriz que ha participado en distintas producciones otomanas, pero su fama y popularidad incrementó al protagonizar la telenovela “Love Is in The Air”. A ella también se le recuerda por haber sido la novia del actor Kerem Bürsin y existen rumores de que la relación habría llegado a su fin. Conoce quiénes han sido las otras parejas de la artista turca.

MÁS INFORMACIÓN: Las fotos que aún no han borrado Hande Erçel y Kerem Bürsin

La actriz Hande Erçel conoció a Kerem Bürsin durante las grabaciones de la telenovela “Love Is in The Air” y es una de las últimas parejas que se le ha conocido a la recordada Eda Yildiz. La relación entre ambos cruzó las barreras de la ficción y se volvió realidad.

El romance fue confirmado en abril del 2021 tras ser descubiertos durante sus vacaciones en Islas Maldivas. Fue así como lograron convertirse en una de las parejas más sólidas y populares del ambiente artístico de Turquía.

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de “Love Is in the Air”. En la telenovela turca nació el amor entre ambos (Foto: MF Yapım)

A sus 28 años, Hande Erçel ha demostrado tener un gran futuro en el mundo de la actuación pero también ha tenido que atravesar por momentos difíciles en su vida como cuando perdió a su madre víctima de la enfermedad del cáncer. Por otro lado, también cuenta con el apoyo y cariño de los fanáticos que siempre le muestran su respaldo en todas las actividades que realiza.

Si bien existen rumores de que la actriz se ha separado de Kerem Bürsin, recordemos las anteriores parejas que ha tenido Hande Erçel.

LOS OTROS NOVIOS QUE TUVO HANDE ERÇEL ANTES KEREM BÜRSIN

A lo largo de su vida, Hande Erçel ha conocido a muchas personas y también ha encontrado el amor mucho antes de conocer a Kerem Bürsin.

Burak Serdar Sanal

En el 2015 la actriz Hande Erçel fue la novia del actor Burak Serdar Sanal. A pesar que se llevaban muy bien, el romance terminó cerca de los dos meses. Nadie dio detalles lo ocurrido en su relación.

Burak Serdar Sanal es un reconocido actor en Turquía (Foto: Burak Serdar Sanal / Instagram)

Ekin Mert Daymaz

Al poco tiempo conocería al actor, Ekin Mert Daymaz con quien si tuvo una relación más duradera y estuvieron juntos hasta el 2017. Según indicó el portal los40, el romance acabó cuando se rumoreó que la actriz se había visto con el futbolista Mehmet Dinçerler, uno de los mejores amigos de su pareja.

Ekin Mert Daymaz (Foto: Ekin Mert Daymaz / Instagram)

Mehmer Dincerler

El portal takvim indicó que la actriz también tuvo un romance con el amigo de su expareja. Se trata de Mehmer Dincerler y en aquella ocasión la artista dio su punto de vista.

“Estamos muy felices, tenemos una muy buena relación, ambos trabajamos muy duro, pero pronto nos verán juntos”, dijo.

Mehmer Dincerler es el amigo de Ekin Mert Daymaz (Foto: Mehmer Dincerler / Instagram)

Murat Dalkilic

En el 2017 Hande Erçel se volvió a enamorar y esta vez fue del músico y actor turco Murat Dalkilic. El hombre anteriormente estuvo casado con Merve Bolugur, protagonista de la versión turca de Sabrina, cosas de brujas.

El amor les sonreía e incluso viajaron a España para asistir a un concierto de Beyoncé. Pero a inicios del 2020, el representante de la actriz señaló que la pareja se había comprometido, pero todo se acabó y ambos decidieron separarse.