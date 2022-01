Hande Erçel, una de las actrices de moda en Turquía, siempre ha mostrado su deseo a crecer y traspasar más fronteras, pero al parecer tiene límites muy claros que no la hacen ceder ni ante una propuesta de Disney+ que abrirá mercado en 42 países más. ¿Cuál es límite que hizo que rechace una importante producción internacional?

Hande Erçel saltó a la fama internacional con la telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), que se emitió en 45 países y le abrió las puertas para ser imagen de varias marcas de moda, posar para diversas revistas, además de recibir interesantes ofertas para diversas producciones que aún viene analizando.

El amor llegó a la actriz, de 28 años, durante las grabaciones de “Love Is in the Air”. Se enamoró de su protagonista Kerem Bürsin, convirtiéndose en una de las parejas más estables y favoritas de la escena otomana. Sin embargo, ni la posibilidad de compartir ciertas escenas con su novio, la joven actriz y ex reina de belleza, la convenció de aceptar la propuesta de Disney Plus. ¿De qué se trataba?

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL RECHAZÓ UN TRABAJO EN DISNEY PLUS CON KEREM BÜRSIN?

Hande Erçel ha dejado claro que las escenas íntimas o de sexo no van con ellas y ese contenido estaba dentro de la producción de Disney+.

La plataforma de streaming, en principio, había pensado en una ficción protagonizada por Hande Erçel y Buğra Gülsoy, actor de “Mi hija” y “Amor a segunda vista”, de acuerdo con el portal Sensacine, basándose en información de los medios turcos.

La actriz de “Love is in the air”, de 27 años, estuvo de acuerdo en participar, pero pidió que retiraran una apasionada escena que aparecía en uno de los capítulos. La guionista de la serie, la famosa Pinar Bulut, no quiso sacarla del libreto, por lo que Erçel prefirió rechazar al propuesta. La oferta también llegó a Neslihan Atagül, de “La hija del embajador”, pero finalmente fue aceptada por Demet Özdemir, quien hará el protagónico junto a Kerem Bürsin. ¿Qué pensará Hande Erçel que su novio acepte escenas íntimas con su rival? Y es que es conocido que ambas actrices no tienen una buena relación.

Hande Erçel es una actriz y modelo turca (Foto: Hande Erçel / Instagram).

¿CUÁNDO EMPEZARÁ EL RODAJE DE “ENTRE EL MUNDO Y YO?

Se espera que el rodaje de “Mi relación con el mundo” o “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco) comience en marzo, según el portal Sabah. Si bien ya se ha confirmado a Kerem Bürsin y Demet Özdemir como una de las parejas protagonistas, se ha contratado también a Hafsanur Sancaktutan, pero aún falta el fichaje de otra actriz. La telenovela que tendrá como protagonistas a dos parejas.

¿De qué trata la producción? La ficción “Mi relación con el mundo” o “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco) es una trama de ficción que está escrita por Pınar Bulut, una conocida guionista de Turquía que ha trabajado en la adaptación de “The Good Doctor” a “Doctor Milagro”; y en ficciones de acción como Suskunlar, Cingöz Recai o 20 minutos. De acuerdo con el portal, Sensacine, Pınar Bulut se especializa en el género romántico, pero es posible que apueste por un género nuevo.

¿QUÉ PRODUCTORA ESTARÁ A CARGO DE “ENTRE EL MUNDO Y YO?

La producción de “Entre el mundo y yo” (“Dünya’yla Benim Aramda”, en turco) estará a cargo de MF Yapim, uno de los grandes estudios de la ficción turca. Son ellos los que han creado series como “Love is in the air”, “Mucize Doktor”, “Mujer” (Kadin), “Madre” (Anne) y el reciente (y exitoso) estreno “Evlilik Hakkında Her Şey”.

¿HANDE ERCEL YA NO TRABARÁ CON DISNEY PLUS?

Lo está analizando. Disney+ tiene una ambiciosa propuesta de contenidos propios para la audiencia turca con proyección de internacionalizarlos. Por ello, piensa en figuras como Can Yaman, Aras Bulut İynemli y Engin Akyürek, además del propio Kerem Bürsin, para protagonizar sus producciones. Y, aunque Hande Erçel dijo que no a la ficción escrita por Pinar Bulut, está en conversaciones para otro proyecto de la plataforma. Al parecer estaría en una serie junto a Pinar Deniz (“Yargi”) y Elçin Sangu (“Te alquilo mi amor”).

¿QUIÉN ES HANDE ERCEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 28 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World. El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.