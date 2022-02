Los rumores de separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de “Love Is in the Air”, toman cada vez más fuerza, para tristeza de sus fans. Y es que el amor de los actores turcos traspasó las pantallas y se convirtieron en una de las parejas favoritas del medio. Aunque por ahora ninguno ha salido a desmentir o confirmar la noticia, al menos la actriz ya ha encontrado un refugio para intentar olvidar sus problemas de amor.

Hace unos días, medios turcos informaban que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban separados desde la última semana de enero 2022. Takvim informó que el círculo cercano de la pareja ya habría sido comunicado del fin de la relación y que la propia actriz les ha dicho que ya no hay vuelta atrás. “Todo terminó”, dijo Erçel, quien ahora está tratando de aliviar el dolor de la separación. A continuación, te contamos los detalles.

EL REFUGIO DE HANDE ERÇEL TRAS SEPARARSE DE KEREM BÜRSIN

Según Aksam, Hande Erçel busca olvidar el dolor que le ha causado la separación con su novio de más de un año con actividades artísticas. La actriz de 28 años ha estado trabajando en pintura recientemente, algo que comenzó a experimentar durante la pandemia del COVID-19, y que, tras su ruptura con Kerem Bürsin, ha sido el refugio perfecto para olvidar todo. De hecho, compartió en sus redes sociales fotos de su trabajo.

Hande Erçel se ha refugiado en la pintura (Foto: Hande Erçel/Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON SU RELACIÓN?

Al parecer, los rumores empezaron cuando Hande Erçel viajó a Sapanca para celebrar el cumpleaños de su hermana Gamze, y la ausencia de Kerem Bürsin en la cita familia hizo que todo el mundo sospechara ante la posibilidad de que hubiera problemas en el paraíso.

En tanto, los medios aseguran que esta ruptura estaría causada por los celos y la desconfianza de la actriz tras descubrir que Demet Özdemir sería la nueva compañera de trabajo de su novio, con quien tiene una enemistad de hace algunos años. Los problemas entre las actrices iniciaron cuando compartían agencia de representación, y Erçel comenzó a recibir más ofertas de trabajo que Özdemir. Estos celos acabaron con ambas mujeres dejándose de seguir en redes.

Sin embargo, el enfado de Hande no sería por el hecho de que Kerem comparta proyecto con quien se supone es su enemiga, sino por el detalle de no avisarla antes y que tuviera que enterarse a través de la prensa. En defensa, el actor le habría respondido que tampoco sabía nada al respecto.

Más tarde, en una entrevista, Kerem Bürsin volvió a decir que no sabía que Demet Özdemir sería la coprotagonista de su nuevo proyecto con Disney Plus y que fue por ese motivo que Hande Erçel decidió romper con él.