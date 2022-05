La actriz Hande Erçel junto a Kaan Yıldırım quisieron pasar desapercibidos y disfrutar tranquilamente sus vacaciones en Marmaris, localidad ubicada en la provincia de Mugla (Turquía), aunque no todo salió como ellos lo planearon y fueron descubiertos. La artista otomana es recordada porque mantuvo una relación sentimental, durante el 2021, con el actor Kerem Bürsin.

La actriz Hande Erçel ha dejado en el pasado a Kerem Bürsin, el actor turco con quien mantuvo una relación tras conocerse en la telenovela “Love Is in the Air” y cuyos rumores de separación se escucharon muy fuertes durante los últimos meses.

Cabe indicar que Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más famosas del espectáculo en Turquía y sus miles de fans siempre les mostraban el respaldo y cariño que les tenían. Pero de la noche a la mañana todo cambió y no se les volvió a ver juntos por lo que crecieron las sospechas de una ruptura amorosa.

¿Hande Erçel y Kaan Yıldırım son novios? Los rumores que han incomodado a la actriz, pero que no ha negado ni confirmado (Foto: Hande Erçel/Instagram)

Pero un viaje a Londres, durante el mes de marzo del 2022, daría más pistas de lo que muchos imaginaban y era que Hande Erçel, posiblemente, ya tendría una nueva pareja. Se trataría del actor y productor otomano Kaan Yıldırım y, precisamente, ambos quisieron visitar las playas de Marmaris como parte de sus vacaciones.

A pesar que meses atrás ya se les vio juntos la pareja desea mantener mucho hermetismo y piensan en todos los detalles con la finalidad de no estar en el ojo de los paparazzis. Por este motivo no tuvieron mejor idea que alquilar una habitación en un exclusivo hotel aunque hicieron un pedido muy especial.

Hande Erçel es una actriz que mantuvo una relación sentimental con Kerem Bursin (Foto: Hande Erçel/Instagram)

HANDE ERÇEL Y KAAN YILDIRIM JUNTOS EN MARMARIS

Cada vez son más fuertes las versiones respecto a que Hande Erçel y Kaan Yıldırım son la nueva pareja del ambiente artístico en Turquía. Una prueba de ello son las fotografías de ambos que fueron tomadas cuando disfrutaban de las playas de Marmaris.

Esto ocurrió a pesar que los reconocidos actores no quisieron exponerse mucho y habrían solicitado prudencia al exclusivo hotel donde se instalaron. Pero eso no es todo, pues, según Divinity, para ello pagaron unos 15.000 euros.

Kaan Yıldırım es un actor turco al que se le ha vinculado sentimentalmente con la actriz Hande Erçel (Foto: Kaan Yıldırım / Instagram)

Pero los actores nunca imaginaron que los paparazzis se las ingeniarían para captarlos sin que se dieran cuenta.

Por otro lado, Hande Erçel y Kaan Yıldırım también fueron fotografiados cuando tomaban sol en una parte del hotel. Sin embargo, según explicó Divinity, el actor Kaan Yıldırım presentó una queja ante el hotel.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

La actriz Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Ella estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World. El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.