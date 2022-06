¡Hande Soral ya es mamá! La bella actriz, que hizo de “Umit” en “Tierra Amarga”, se convirtió en madre, por primera vez, pero no ha sido fácil. Ha tenido nada menos que 16 horas de labor de parto y otras complicaciones que contaremos en esta nota.

La actriz turca, quien interpreta a Ümit en “Tierra amarga”, dio a conocer su embarazo cuando estaba con 19 semanas de gestación, con la celebración de un baby shower junto a su esposo, el también actor Ismail Demirci. Al evento acudieron amigos y familiares.

Ahora, la actriz se ha mostrado feliz con el nacimiento de su hijo Ali y ha documentado el alumbramiento con una serie de fotos, en las que aparece familiares, su esposo y el doctor.

¿CÓMO FUE EL PARTO DE 16 HORAS DE LA ACTRIZ HANDE SORAL?

La actriz Hande Soral, luego de cinco años de matrimonio con el actor İsmail Demirci, dio a luz el 6 de junio a Ali, su primer bebé. La actriz tuvo una dura labor de parto de 16 horas y las fotos fueron presentadas en su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones de seguidores, que no han tardado en felicitarla.

“Desde el día que te conocí supe que cambiarías mi vida, me diste el mundo️, es maravilloso caminar todo el camino contigo, no soltaré tu mano de ahora en adelante”, escribió la actriz en su más reciente post, con su hijo en brazos y en casa.

Agradeció a sus familiares, doctor y a su esposo: “Ismael si no estuvieras a mi lado, si no me tomaras de la mano, no lo hubiera logrado. Cada vez que te miraba a los ojos, sentía tu fe en mí. Mi única fuerza”, le dijo en esas líneas.

¿Cómo fue el parto?

La actriz empezó a sentir las contracciones en su casa y dio a aviso a su doctor, quien le pidió que ya se cerque a la clínica.

Hande Soral, la actriz que hace de Ümit en “Tierra amarga”, se convirtió en madre ( Foto: Instagram/Hande Soral)

“Nada es fácil. Han sido 16 horas de esfuerzo... Hande nos impresionó durante todo el proceso”, dijo el doctor, que atendió el parto de la actriz y quien también mostró fotos en su cuenta de Instagram, al lado de la historia del alumbramiento.

Hande Soral, la actriz que hace de Ümit en “Tierra amarga”, se convirtió en madre ( Foto: Instagram/Hande Soral)

Comentó que el parto tuvo algunas complicaciones “Los latidos de su corazón estaban tan al límite que solo tuvieron que ser pacientes durante las últimas 10 horas. Pero que paciencia. Al final, logramos completar el nacimiento a pesar de nuestro enorme fibroma en el útero, el cordón alrededor del cuello y nuestro niño un poco regordete”, dijo el doctor en su mensaje. El especialista felicitó a la madre primeriza por su valentía.

Hande Soral, la actriz que hace de Ümit en “Tierra amarga”, se convirtió en madre ( Foto: Instagram/Hande Soral)

¿QUIÉN ES HANDE SORAL?

La actriz turca Hande Soral, de 35 años, quien interpretó a Ümit en “Tierra Amarga, es la hermana mayor de la actriz Bensu Soral.

Después de completar la secundaria en la escuela İnegöl Turgut Alp Anatolian, se graduó en la carrera de Psicología de la Universidad de Estambul Bilgi, pero finalmente se convirtió en Actriz. Se casó con el actor İsmail Demirci en 2017 y a inicio de 2022 anunció que está esperando a su primer bebé, el cual nació el 6 de junio. MÁS DETALLES AQUÍ.

Hande Soral, la actriz de "Tierra amarga" (Foto: Hande Soral)