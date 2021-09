“Harry Potter y la piedra filosofal” fue la película que inició todo el fenómeno mundial sobre las entregas cinematográficas de los libros de J.K. Rowling. La cinta, que presentó al joven mago celebra este 2021 cumple 20 años. Y para conmemorar el día histórico, el 1 de setiembre comenzarán las celebraciones, coincidiendo con el día en el que el Expreso de Hogwarts abandona el andén 9 ¾ de la estación de King’s Cross para dirigirse al Colegio de Magia y Hechicería.

La película de fantasía y aventuras fue un éxito cuando llegó a los cines en 2001, batiendo récords de taquilla en su primer fin de semana. En total, “Harry Potter y la piedra filosofal” (o “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, en su idioma original) ha recaudado más de mil millones de dólares en todo el mundo. Si bien la cinta es la menos complicada que algunas de las otras entregas, sigue siendo esencial, pues es la base de todo lo que sabemos y amamos sobre el mundo mágico. Por ello, a continuación, conoce algunos datos que quizá no sabías sobre la primera película de Harry Potter.

DIEZ COSAS QUE NO SABÍAS DE “HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL”

10. Steven Spielberg trabajó en la película

Steven Spielberg estuvo comprometido con la realización de “Harry Potter y la piedra filosofal” durante bastante tiempo. En 2012, durante una entrevista con Digital Spy, el famoso directo señaló que “Me ofrecieron ‘Harry Potter’. Lo desarrollé durante unos cinco o seis meses con [el guionista] Steve Kloves, y luego lo dejé”.

¿Por qué tomó esa decisión? “Simplemente sentí que no estaba listo para hacer una película para niños y mis hijos pensaron que estaba loco”, desveló. “Y los libros eran populares en ese momento, así que cuando dejé los estudios, supe que iba a ser un fenómeno”.

Steven Spielberg estuvo comprometido con la realización de “Harry Potter y la piedra filosofal” durante bastante tiempo, pero finalmente decidió no seguir con el proyecto (Foto: Warner Bros.)

9. Richard Harris rechazó el papel de Dumbledore tres veces

Dumbledore es uno de los personajes más icónicos de “Harry Potter”, al igual que lo fue el actor que lo interpretó en “La piedra filosofal”, el fallecido Richard Harris. Sin embargo, antes de aceptar el papel, el actor irlandés lo rechazó en tres oportunidades.

En una entrevista con Zap2it a través de The Guardian en 2001, Harris dijo: “Todo lo que sabía es que seguían ofreciéndome el papel y aumentando el salario cada vez que llamaban. Seguí rechazándolo. Cualquiera que esté involucrado tiene que aceptar estar en las secuelas, todas, y así no es como quería pasar los últimos años de mi vida, así que dije que no una y otra vez”, agregó.

¿Por qué finalmente aceptó? fue la nieta de Harris, Ella, quien lo convenció de asumir el rol. “Ella dijo, ‘Papá, escuché que no vas a estar en la película de Harry Potter, si no interpretas a Dumbledore, nunca volveré a hablarte’”, contó.

8. La reacción alérgica de Daniel Radcliffe

En los libros de JK Rowling, Harry tiene ojos verdes que se parecen a los de su difunta madre, Lily. Algo que complicó a Daniel Radcliffe, pues el actor tiene ojos azules. Originalmente, los cineastas habían planeado que Radcliffe usara lentes de contacto verdes, pero la idea no duró mucho: solo filmaron una escena con estos lentes de contacto y no salió bien.

En una entrevista con la BBC en 2005, el propio actor contó que “probé lentes de contacto en la primera película porque en el libro se supone que los ojos de Harry son de un verde brillante y los míos son mucho más azules de lo que deberían ser. Así que nos pusimos lentes de contacto verdes, pero fueron insoportablemente dolorosos”.

7. El curioso casting de Rupert Grint

Rupert Grint consiguió el papel de Ron Weasley de una manera bastante poco ortodoxa. El actor le dijo a Rosie O’Donnell en 2001 que vio un casting en Newsround, luego contó que vio a otros niños enviando cintas de ellos mismos y decidió hacer lo mismo.

“Tenía muchas ganas de estar en esta película, así que hice este video. Primero, me vestí como mi maestra de teatro, que era una niña, así que me dio un poco de miedo”, dijo el actor. “Luego hice esta canción de rap sobre lo mucho que quería estar en la película”. Grint dijo que lo envió y pronto tuvo noticias de los productores, quienes le ofrecieron una audición.

Rupert Grint consiguió el papel de Ron Weasley de una manera bastante poco ortodoxa (Foto: Warner Bros.

6. Las escenas filmadas dos veces

El libro y la película se llamaron “The Philosopher’s Stone” (en su idioma original) en todas partes excepto en los Estados Unidos, donde se llamó “The Sorcerer’s Stone”.

Por lo tanto, cada escena que presentaba la frase “piedra filosofal”, hablada o escrita, tenía que filmarse dos veces: una vez con los actores diciendo “Philosopher’s Stone” y una vez con ellos diciendo “Sorcerer’s Stone”.

5. Las velas flotantes y el desastre que casi ocasionan

Las velas flotantes en el Gran Salón se crearon usando candelabros en forma de vela que contenían aceite y mechas ardientes y se suspendieron de cables que se movían hacia arriba y hacia abajo en una plataforma de efectos especiales para crear la impresión de que estaban flotando. Finalmente, uno de los cables se rompió debido al calor de la llama, lo que provocó que la vela cayera al suelo.

Afortunadamente, nadie resultó herido, pero se tomó la decisión de recrear las velas usando CGI para las siguientes películas, ya que se determinó que usar velas reales era un peligro para la seguridad.

4. El desinterés de Emma Watson

Al realizar audiciones para el papel de Hermione, el equipo de casting viajó a las escuelas primarias británicas para realizar audiciones con la esperanza de encontrar a su actriz. Cuando llegaron a la escuela de Emma Watson, ella no tenía deseos de hacer una audición a pesar de que casi todas las niñas de su escuela querían hacerlo.

Fue el estímulo de su maestra para al menos intentar la audición lo que la convirtió en la última chica en audicionar en toda la escuela.

Emma Watson no tenía deseos de hacer una audición a pesar de que casi todas las niñas de su escuela querían hacerlo (Foto: Warner Bros.)

3. JK Rowling dibujó un mapa de Hogwarts

Stuart Craig fue el diseñador de producción de las películas de “Harry Potter”. En su primera reunión con JK Rowling, en 1999, Craig le preguntó a la escritora sobre la geografía del castillo de Hogwarts y sus alrededores. Rowling luego dibujó un mapa de Hogwarts para Craig, y este lo guardó y se refirió a él en cada película siguiente.

De hecho, habló sobre el mapa en los extras detrás de escena: “Este dibujo es el dibujo de Jo Rowling, que hizo en solo unos minutos. Como ves, tiene todos los ingredientes principales. El Bosque Oscuro está aquí, el Sauce Cazador, el Campo de Quidditch, el Castillo de Hogwarts en sí, el lago negro está ahí. Ella sabía exactamente la relación entre todos los elementos. Así que pudo dárnoslo, y eso se convirtió en nuestra Biblia”.

2. El origen de la cicatriz de Harry

En la película, la cicatriz en la frente de Harry está descentrada. Esto se hizo a petición de JK Rowling.

Debido a la obra de arte en las portadas de sus libros, muchas personas han asumido que se supone que su cicatriz está en el centro de su frente. Sin embargo, los libros nunca especifican exactamente en qué lugar de su frente se encuentra la marca del joven mago.

1. La idea original era hacer una película animada

Warner Bros. originalmente consideró hacer la serie completa de “Harry Potter” como un conjunto de películas animadas CGI, o intentar combinar varias de las novelas en una sola película. Esto debido a que el estudio estaba preocupado con el rápido crecimiento de los niños actores. Si la producción se prolongaba demasiado o, en su defecto se retrasaba, los papeles principales podrían ser cambiados.

JK Rowling se negó a las ideas de combinar libros y una película animada, por lo que el estudio decidió producir las siete (más tarde ocho) películas una tras otra para que los mismos niños actores pudieran interpretar sus papeles en todas las películas.